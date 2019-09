La gestión del Registro Civil se expone en Foro de Naciones Unidas

‘Civil Registration, Vital Statistics and Identify to leave no one behind’ (Registro civil, estadísticas vitales e identificación para no dejar a nadie atrás), es el nombre del evento paralelo a la 74 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que participa como invitado el director general de Registro Civil de Ecuador, Vicente Andrés Taiano.

El evento, que se inauguró hoy, 26 de septiembre, reúne a expertos regionales en el tema, cuya gestión al frente de las instituciones que dirigen, contribuye significativamente al cabal cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, informó la entidad ecuatoriana.

Taiano fue parte del Primer Panel: “Beneficios de invertir en sistemas fundacionales”, donde se exponen las ventajas de asociar la identidad y las estadísticas vitales para apoyar políticas públicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

“El enfoque integral de la gestión de los sistemas de estadísticas vitales y de gestión de la identidad es importante para Registro Civil Ecuador, porque nos ha permitido garantizar un acceso mayoritario a este derecho universal, consagrado en nuestra Constitución, que dispone que cada ciudadano cuente con una identidad debidamente gestionada y legalmente registrada desde el mismo momento del nacimiento”, manifestó Taiano.

El funcionario habló en el cónclave del “Plan Toda Una Vida”, impulsado por el presidente Lenín Moreno y que en ese marco, la “Misión Ternura” trabaja en la atención integral a niñas y niños en sus primeros cinco años.

“Registro Civil trabaja junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social para garantizar el derecho a la identidad de estos menores, evitando el subregistro de nacimientos y la exclusión en la prestación de servicios básicos, como salud y educación”, añadió.

La cobertura del registro de nacimientos y defunciones y la integridad de las estadísticas vitales sigue siendo un desafío, incluso entre países con sistemas de registro civil consolidados. Al 2019, según un Informe de progreso de los ODS, el registro promedio de nacimientos a nivel mundial es únicamente del 73 por ciento.

Este evento, organizado por la División de Estadística de la ONU DESA, el Centro de Excelencia para el Registro Civil y Sistemas de Estadísticas Vitales y la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible de Datos, busca que todas las personas se beneficien de un registro civil efectivo, vinculado a la generación de estadísticas vitales completas.