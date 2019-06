Los gobiernos autónomos ansían desligarse del Ejecutivo

La esperanza es que el cambio de representantes llegue acompañado de un cambio de actitud. Los tres gremios que agrupan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) empiezan a barajar los nombres de sus posibles dirigentes para el periodo 2019-2021.

El tema va retrasado por la falta de posesión de algunas autoridades, especialmente en Los Ríos, pero eso no ha impedido que surjan las primeras demandas. La que más se repite es la recuperación de la independencia de los gobiernos locales ante la Función Ejecutiva.

La crítica es que en los últimos años el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) habrían sido obsecuentes con el gobierno, al punto de perder la capacidad de reclamar sus derechos.

El alcalde de Cotacachi, en Imbabura, Auki Tituaña, no ve mal que los municipios hablen con el Gobierno Central, más aún cuando hay deudas que están pendientes. “Lo que no podemos seguir permitiendo es que la AME sea una oficina de la Presidencia”, señaló Tituaña.

La misma demanda hay a nivel de algunos gobiernos provinciales. El prefecto de Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, analiza su permanencia en el Congope porque, a su parecer, este organismo no estaría cumpliendo con el papel de defender a los gobiernos provinciales.

“Dedicaron sus esfuerzos a labores de politiquería durante 10 años y no a defender los intereses de las provincias. Mucho me temo que no haya interés por cambiar esta situación”, le dijo Jiménez a EXPRESO.

Para dirigir este organismo los cabildeos se han intensificado en los últimos días. Solo están a la espera de que se posesione el prefecto de Los Ríos, que virtualmente será Jhonny Terán. Al respecto, el prefecto de Bolívar, Bayron Pacheco, que aspira a presidir el Congope, señaló que lo que necesita el país es dar vuelta a la página. “Eso implica reinstitucionalizar al gremio y pedir respeto al Estado central. El punto de partida es la entrega de los recursos que por ley corresponden a las prefecturas”, declaró.

Los detalles

Elecciones

Bolívar Armijos, que preside actualmente el Conagopare, prefiere esperar la elección del presidente y vicepresidente del organismo y del directorio para definir la posición que tomarán los gobiernos parroquiales rurales. Hasta el momento, se ha elegido a 13 presidentes provinciales.

Retraso

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) preveía elegir a sus nuevas autoridades esta semana, pero la falta de posesión de alcaldes de cinco cantones de Los Ríos y uno de Manabí hizo que este organismo cambie su planificación. Esperan poder convocar para su primera reunión a finales de este mes.

Reunión

Un mes después de las elecciones seccionales del 24 de marzo, el presidente Lenín Moreno se reunió con 21 de los 23 prefectos electos. Ese acto fue aprovechado por el principal dirigente del Congope, Rafael Dávila, para pedir a las autoridades que se cancele la deuda total con las prefecturas.