Nuevos que suman $ 11,6 millones en patrimonio

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, está al final de la lista con un pago de 417,84 dólares. Mientras que el secretario Albán es el único del grupo que no tiene información registrada en la base de datos del Servicio de Rentas Internas, según arroja la página web de la misma institución.

EXPRESO , como lo ha hecho en otras ocasiones con otras autoridades nacionales y locales de varias instituciones y niveles de gobierno, hace un repaso de esta información pública de once nuevos colaboradores del primer mandatario en varios ámbitos como Educación, Ambiente y Obras Públicas, hasta el reciente fichaje del cuarto gobernador del Guayas de la era Moreno .

Rostros nuevos. Más allá de sus nombres (algunos conocidos, otros no tanto), de sus títulos académicos y experiencia en el ámbito público o privado, una forma de conocer aún más a los nuevos miembros del gabinete o círculo cercano del presidente Lenín Moreno está en sus pagos de impuesto a la renta y la declaración jurada de bienes.

Alcalde asegura que su patrimonio es menor

Luego de la publicación, el pasado 19 de agosto, del reportaje titulado ‘Más de $ 145 millones suma el patrimonio de 24 alcaldes’, el burgomaestre de Balzar, Álex Zambrano, aseguró que la cifra publicada no corresponde a la de su patrimonio. El primer edil, según la información recogida por este Diario de la página web de la Contraloría General del Estado, era el que más patrimonio registraba de todos los 221 alcaldes a nivel nacional (con más de 41 millones de dólares). No obstante, Zambrano refuta la cifra colgada en el sitio web del ente de control y que hasta el cierre de este reportaje seguía constante en dicho portal. El alcalde facilitó a EXPRESO su constancia de otorgamiento de declaración patrimonial jurada, en la que establece que su total de activos es de 3’183.410 dólares, el de pasivos es de $ 929.650,62, por lo que su patrimonio, de acuerdo con el documento, es de $ 2’253.759,38. Este Diario intentó obtener de la Contraloría una respuesta sobre esta novedad, pero hasta el cierre de este reportaje no recibió una contestación.