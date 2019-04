Alan García, el mandatario que evitó tensiones con Ecuador

Desde aguas muy turbulentas hasta las más mansas. Alan García lideró Perú en los momentos en que la relación con Ecuador estuvo en un extremo y en el otro. Pese a los variantes escenarios, no existe registro de algún exabrupto que el ahora fallecido expresidente peruano, quien ayer tomo la decisión de suicidarse, haya protagonizado con Ecuador.

Son más los momentos que destacan con relación al país, más allá de las acusaciones de corrupción en el caso Odebrecht que lo habrían empujado a la fatídica decisión.

1989. Era tanta la tensión por el impase limítrofe en la frontera sur que ningún presidente peruano, luego de décadas de historia vecinal, había visitado Ecuador. García fue el primero. Así lo recoge la Enciclopedia del Ecuador del historiador Efrén Avilés Pino, y lo confirmó a EXPRESO el expresidente Rodrigo Borja, quien lo invitó y tuvo que ceder a una condición de su par para visitar Ecuador: no tratar los temas fronterizos. El exmandatario ecuatoriano aceptó. “Fue una reunión en Galápagos del Grupo de Integración Andina.

Discutimos cuestiones económicas que impulsábamos para abrir a un desarrollo mucho más rápido de los países andinos... Fue una reunión muy amistosa, no fue tensa”, recuerda el expresidente Borja, quien no se atreve a interpretar la fatal decisión de quien fue su homólogo.

Blasco Peñaherrera fue vicepresidente de Ecuador durante los primeros años del mandato de García en Perú. Califica la relación con el entonces presidente León Febres-Cordero como normal y civilizada. No recuerda roces o momentos que hayan marcado la gestión del exmandatario peruano con Ecuador, pese a la tensión en la frontera. “El expresidente Alan García es y ha sido una figura importante en la política continental”.

Las guerras terminaron. La firma de la paz era un hecho. La relación con Ecuador durante su segundo mandato fue más amistosa y se vio reflejada en la relación con el expresidente Rafael Correa. Visitó en varias ocasiones el país para los gabinetes binacionales. Fue el primer mandatario peruano en ser condecorado con la presea General Eloy Alfaro de la Asamblea, y con la Orden Nacional al Mérito en el Grado de Gran Collar, por el Ejecutivo.

El expresidente Lucio Gutiérrez, quien salió del poder por un golpe de Estado, estuvo asilado y luego regresó para ser encarcelado, cree que García debió pasar por una verdadera encrucijada para tomar esa decisión. “Cuando se cae en las tentaciones de la corrupción se puede llegar a decisiones terribles y fatales como estas”, interpreta el exjefe de Estado.

Más allá de las interpretaciones, Gutiérrez cree que hay que reflexionar sobre la cantidad de expresidentes detenidos por corrupción “para que esto no se vuelva a repetir en nuestra región”.

Ningún documento me menciona y ningún indicio me alcanza. Jamás me vendí y está probado.

alan García, expresidente de Perú.

Dos periodos. Alan García gobernó Perú por primera vez a los 36 años entre 1985 y 1990. Regresó a la Presidencia en el año 2006 hasta el 2011.

