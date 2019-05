Fiscalización pone a prueba a la mayoría

Los acuerdos se empiezan a cobrar de inmediato. La primera prueba que tendrá la nueva mayoría de Alianza PAIS, CREO, Bancada de Integración Nacional (BIN) y el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) será la reestructuración de las 13 comisiones. Sin embargo, ya empiezan las dificultades en la repartición de las presidencias y vicepresidencias.

Uno de los acuerdos a los que se habría llegado, según declaraciones de los asambleístas del BADI, es que ellos presidirán la Comisión de Fiscalización, y su candidato para manejarla es Eliseo Azuero, quien además es el coordinador de bloque.

“Eso está listo, está conversado y con seguridad mañana (hoy) tendremos al representante de nuestro bloque presidiendo la Comisión de Fiscalización, Eliseo Azuero; y a Raúl Tello en Participación Ciudadana. Además tendríamos las vicepresidencias de Biodiversidad y de Régimen Económico”, aseguró el asambleísta Freddy Alarcón, del BADI.

Pero para la asambleísta y vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) María Belén Marín (PAIS), el oficialismo no puede perder el control de la Comisión de Fiscalización. Según ella, este organismo es una prioridad dentro del trabajo que quieren llevar para mantener la gobernabilidad.

“Me parece que sería un error no tener la Comisión de Fiscalización. Nosotros no podemos ceder esa comisión. Nosotros debemos cuidar la gobernabilidad, no solo de Fiscalización sino de la Asamblea. Si bien es cierto aspiramos a la presidencia, eso quiere decir que la vicepresidencia está libre, hay espacios para lo que hemos promulgado, que es la inclusión de las otras bancadas”, argumentó.

De su parte, el presidente de la Legislatura, César Litardo, durante su encuentro con los medios de comunicación dio a conocer que existe un avance del 90 % en la reconfiguración de las comisiones, y que a PAIS y sus aliados les interesa seguir al frente de cinco o seis comisiones, las que tienen que ver con lo económico y lo laboral.

Los otros bloques de la mayoría también dan a conocer sus aspiraciones. Es así que CREO quiere las presidencias de Educación para Jeannine Cruz, Participación Ciudadana para Héctor Yépez y Relación Internacional para Fernando Flores.

Mientras que el BIN obtendría la presidencia de la comisión de Derechos Colectivos, para Jaime Olivo; y las vicepresidencias de Relaciones Internacionales, para René Yandún, y de Régimen Económico, para Wilma Andrade.

SUMA se quedaría sin Sinmaleza

Las cosas no andan bien en el bloque de SUMA. El asambleísta Ángel Sinmaleza podría ser expulsado de sus filas por votar a favor de César Litardo para la presidencia de la Asamblea Nacional.

El legislador Héctor Muñoz dijo que enviará una carta al movimiento político para que expulsen a Sinmaleza. Afirmó que el bloque tenía su candidato a la presidencia y que Sinmaleza se alejó de la línea partidista al votar con la mayoría para elegir a Litardo.