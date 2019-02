La Fiscalía abre una indagación por los casos de testaferrismo

Nuevamente las pistas sobre los presuntos actos de corrupción registrados en el anterior gobierno provienen del Ejecutivo.

Ocurrió ya el 15 de enero pasado, cuando Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y el subsecretario de Acción Política de la Presidencia, Iván Granda, anunciaron la voluntad del empresario Tomislav Topic de restituir 13,5 millones, cuyo origen se presumía ilícito.

Ese día la fiscal (e) Ruth Palacios dijo que no conocía de la carta remitida por Topic para la devolución del dinero.

En esta ocasión, y 15 días después, las declaraciones de Granda sobre la identificación de 17 posibles testaferros de exfuncionarios correístas también causaron sorpresa. Pero esta vez motivaron la apertura de una investigación previa.

El expediente se abrió para investigar el presunto delito de testaferrismo. La versión de Granda fue la primera señalada. La fiscal Palacios convocó al subsecretario para las 15:00 de ayer. Granda estuvo en su casa en Cuenca y no pudo responder al llamado. En su representación, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República presentó un escrito ante la Fiscalía pidiendo el archivo inmediato de esta investigación y ofreciendo entregar “toda la información que sea requerida”.

El llamado a Granda es para que entregue las evidencias sobre los acuerdos que dice haber firmado con 17 testaferros.

Igual que en el caso de Topic, la fiscal reivindicó que la potestad de investigar delitos le corresponde a la Fiscalía. Insistió en que es la única que puede llegar a acuerdos. Explicó que solo en el momento que inicia un proceso penal es donde quienes están procesados pueden someterse a la cooperación eficaz y acceder a beneficios.

“Por ende, acuerdos que no sean llevados con Fiscalía dentro de este proceso no son válidos”, dijo. La fiscal no quiso hablar de un posible adelanto del Ejecutivo en las investigaciones que le corresponden a la Fiscalía, pero recordó que “esas cosas deben llegar a la Fiscalía única y exclusivamente”. Recordó a los funcionarios la obligación que tienen de denunciar apenas conozcan de un ilícito.

Palacios afirmó que investigará quiénes son los testaferros mencionados por Granda.

El abogado penalista Nicolás Salas consideró que acuerdos como el de los testaferros son una evidencia de que el Ejecutivo no confía en la Fiscalía o en la Función Judicial.

Explicó que una de las funciones atribuidas a la justicia, a través de la Fiscalía, es investigar y acusar los hechos de corrupción y que se procesen a través de los organismos jurisdiccionales.

“El intentar dar una forma de acuerdos con los testaferros quiere decir que el Ejecutivo está extralimitándose en sus funciones”, destacó.

Finalmente, ratificó que el Ejecutivo no puede transar sobre penas o reparaciones porque esa es potestad de la Fiscalía o de los jueces.

El abogado Miguel Arévalo opinó que existe un protagonismo innecesario por parte de funcionarios y servidores públicos de la Función Ejecutiva sin experiencia.

Apareció el acuerdo de Carlos Pareja

Hace dos meses, la cooperación eficaz firmada por el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli con la Fiscalía tenía paradero incierto.

Los reiterados pedidos de la defensa del exfuncionario sentenciado por casos de corrupción en Petroecuador tuvieron resultados y el documento apareció.

La semana pasada, Pareja dio una nueva versión en el marco de ese acuerdo y entregó la documentación relacionada con los actos de corrupción que involucrarían a las principales autoridades del correísmo.