Omisiones del fiscal provocan nulidad en el caso de Froilán

A casi nueve años del asesinato del policía Froilán Jiménez, ocurrido el 30 de septiembre de 2010, su familia deberá seguir esperando para conocer a los responsables.

Ayer la jueza Ximena Rodríguez anuló el proceso desde el día 15 de la instrucción (de los 90 que dura en total) que se inició por el fiscal Fabián Salazar el 5 de septiembre de 2018.

La resolución se dio durante la audiencia preparatoria de juicio en la que debía sustentarse el dictamen en contra de los procesados, los oficiales Vicente Nájera y Wilson Reina.

La diligencia no pudo superar los vicios de procedimiento. Lo inusual del caso fue que quienes debían alegarlos, Pablo Encalada y Nicolás Salas, defensores de los procesados, prescindieron de esa posibilidad. Quien sí lo hizo fue Edwin Romero, abogado de Flor Granda, madre del comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) asesinado en la evacuación militar del expresidente Rafael Correa del hospital de la Policía, el 30S. También lo hizo el fiscal Salazar.

¿La razón? Romero enumeró a la jueza “hechos bochornosos” en el proceso que -dijo- son una vergüenza para la Fiscalía. Se refirió, entre otras cosas, a los 23 días en los que el expediente fue desplazado por Salazar para una supuesta vinculación al caso del expresidente y del exministro de Defensa Javier Ponce y que no se pudo acceder al expediente ni que sus pedidos sean atendidos.

Habló de los fiscales que asumieron el caso y que entre ellos evadían la posibilidad de asumir una acusación. Salazar formuló cargos por ejecución extrajudicial y José Maldonado los reformuló por asesinato.

Romero alertó que si el caso llegaba a tribunales, lo haría sin la determinación de un autor material y solo con autores mediatos. Romero pidió la anulación desde la investigación previa y que se sancione a los responsables de la evasión de responsabilidades en la investigación.

Salazar solicitó la nulidad desde que envió el caso al exfiscal Paúl Pérez y él no contestó. La jueza analizó los pedidos y acogió el requerimiento de Salazar, pero enumerando sus omisiones. Dijo que cuando envía el caso a la Fiscalía General no señala a quiénes pretende vincular, solo menciona múltiples personas, pero no dice nombres para que por fuero vaya a una instancia superior.

Lo más grave de su descuido es que Salazar debió remitir el caso a la jueza de instrucción. “Solo notificó a las partes, la jueza no fue informada, a mí que soy la autoridad”, señaló.

Reiteró que esa actuación ha ocasionado graves afectaciones al debido proceso, aunque la defensa de los procesados, por estrategia, quiera dejar pasar.

Manifestó también que la actuación del fiscal dejó el caso en el limbo 23 días y las partes no pudieron acceder al expediente. No solo eso, también se irrespetaron procedimientos que no hay forma de subsanar. Por eso la única solución es la nulidad, que nace desde que el 20 de septiembre pretendió vincular a personas con fuero.

Ante el anuncio de la jueza de pedir una investigación interna sobre los movimientos del expediente y el cambio de fiscales, la fiscal general Diana Salazar dispuso a la Dirección de Gestión Procesal abrir un expediente. El objetivo de la investigación será determinar las acciones y movimientos cumplidos por la muerte de Jiménez, ocurrida en la evacuación de Correa durante la revuelta policial de 2010.

CRONOLOGÍA

06/10/2010

Inicia la investigación previa por el asesinato del comando del GIR Froilán Jiménez.

05/09/2018

Fabián Salazar formula cargos para los oficiales Wilson Reina y Vicente Nájera.

20/09/2018

El fiscal envía el caso a la Fiscalía General. No dice quiénes tienen fuero.

01/05/2019

La jueza Ximena Rodríguez anula el proceso por las omisiones del fiscal.