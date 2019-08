Las firmas para retirar pensiones vitalicias a expresidentes entran en fase de revisión

El Consejo Nacional Electoral (CNE) empezará la revisión de la firmas presentadas por el colectivo ‘Quinto Poder Somos Todos’ que impulsa una iniciativa para eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes del Ecuador.

Este 12 de agosto de 2019 los representantes de esta organización de la sociedad civil recibieron una capacitación como paso previo al inicio de la veeduría que harán al proceso de revisión y verificación de firmas.

Quinto Poder recolectó unas 65.000 firmas las mismas que fueron enviadas a la Asamblea Nacional junto con la propuesta. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) revisó el proyecto de ley y calificó el proceso que fue enviado, con las adhesiones recogidas, al CNE.

Andrés Mendoza, vocero de Quinto Poder, explicó que deben ser aprobadas 35.555 firmas (0,25% del padrón del último proceso electoral) para que la propuesta regrese a la Asamblea, previo informe favorable de los verificadores electorales.

“Esperamos que esta revisión concluya hasta finales de esta semana y ya tendríamos resultados”, señaló Mendoza, aunque el plazo que tiene el CNE para procesar toda la revisión es de 15 días.

Para poner fin a las pensiones vitalicias de los exmandatarios es necesario, según los proponentes, derogar los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Lo que no queda claro es si la reforma a la ley se aplicaría en adelante, a partir de su aprobación, o tocaría también a los actuales examandatarios. Joba Fon Fay, que lidera el grupo, reconoce que la ley no es retroactiva pero considera que se debería aplicar a todos porque al derogar ambos artículos, las pensiones no tendrían un sustento legal.

Si supera la revisión de firmas, la propuesta será analizada, en primer término, por la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea. Si la decisión de los legisladores no se ajusta a las aspiraciones de los proponentes, no descartan ir a una consulta popular.