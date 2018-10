De Secretario de Comunicación a exsecretario: 7 aclaraciones.

- Hablar de acciones u omisiones sobre la fuga del señor Alvarado, no cabe en mis funciones ni responsabilidades.

- La Secom no tiene competencias en el caso de la fuga del señor Fernando Alvarado.

- Hay 11 indicios de responsabilidad penal en contra del exsecretario. Entre estos estarían “beneficios comerciales a funcionarios de Gama TV”.

- Michelena descartó que algún funcionario cercano al gobierno haya colaborado con Alvarado para facilitar su fuga.

- Aunque la asambleísta Marcela Aguiñaga dijo que se ha dispuesto prohibición de salida para 31 funcionarios afines al correísmo que son investigados por diferentes causas, Michelena le sugirió que verifique en las instituciones pertinentes el estado de cada una de ellas.

- “Las políticas de comunicación de este gobierno son apegadas a los estrictos derechos de todos los ciudadanos. No perseguimos, no acudamos, no señalamos con el dedo a nadie”.

Esta última declaración la hizo en cuanto a lo que Michelena considera un cambio total a cómo se maneja la entidad de comunicación que él dirige, frente a la que hizo su antecesor, durante la época de Rafael Correa.

Sobre el paradero de Alvarado, Jorge Acosta, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) se pronunció asegurando que sí hay información sobre los países a dónde se habría ido el exfuncionario. Todo eso continúa en análisis y por eso no se hace ninguna revelación.