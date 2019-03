Los feriados tantean la aptitud turística de la ruta del tren playero

Si se fijó un calendario de feriados anual fue con el propósito de rentabilizar lo más posible el tiempo de asueto de los ecuatorianos. El ocio en los puentes generó el año pasado 425,8 millones de dólares, pese a que solo se rondó una ocupación del 40,9 %, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Turismo. En carnaval se movilizaron 683.000 personas. Estas cifras reflejan, por tanto, que aún hay espacio para crecer para la tercera fuente de ingresos del país (con 1.756 millones de dólares), después del banano y del camarón.

El proyecto del tren playero, cuyo concurso debería salir a la luz este mes de marzo, según el anuncio oficial de octubre pasado, podría empujar esos números sobre visitantes y turistas en la zona costera nacional si se cumplen los planes. La propuesta es que el ferrocarril, que combinará funciones de carga, tenga capacidad para 6.000 pasajeros al día. Será, además, una infraestructura de movilización que atraiga a turistas extranjeros. Esos que tienen más capacidad adquisitiva, que llegan con recursos para gastar y que, por su desconocimiento del país, agradecerán más la formalización del turismo y movilización internos.

Ecuador recibió en 2018 a 351.000 estadounidenses, siendo el primer punto de origen de turistas; seguidos de los españoles, con 103.000 llegadas (un 75 % más que en 2017) y de los alemanes y canadienses, que oscilan en torno a los 35.000 visitantes cada uno. Los registros de entrada indican que la nacionalidad más recurrente es la venezolana, pero no es posible distinguir cuántos llegaron por turismo y cuántos huyen de la crítica situación del país vecino.

El Gobierno dice que el tren playero será realidad con 1.000 millones de dólares y que unirá Guayaquil, una de las principales puertas de entrada a Ecuador para el mundo, con pequeñas poblaciones a las que solo se llega, de otra forma, si se conoce previamente el territorio nacional y su red de transporte terrestre.

Ahora bien, no se trata solo de lanzar una línea de comunicación si no de implantar una oferta turística adecuada al eventual aluvión de visitantes. EXPRESO publicará durante los días de feriado una serie de reportajes en los que repasa las condiciones de los puntos turísticos a los que está previsto que llegue el tren. Cuestionado por la improvisación, el ferrocarril de la costa es una de las primeras obras emblemáticas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Su éxito no dependerá exclusivamente de encontrar los recursos para construirlo, sino también de cómo mejoren las infraestructuras y servicios turísticos de esa zona. De ahí, el análisis a la situación de hoteles y restaurantes, a los servicios turísticos y excursiones, a la oferta inclusiva para personas con discapacidad, a la seguridad y a los puntos de atención para la salud.

