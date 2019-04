En el feriado los buses bajaron el exceso de velocidad en un 94,5 %

Los resultados del feriado son mixtos, positivos desde el punto de vista de las autoridades que se basan en el número de personas que viajaron y el de reducción de accidentes de tránsito y negativos desde la visión de los empresarios, quienes se sustentan en los ingresos recibidos.

Los tres días de feriado por Semana Santa movilizaron a más de 576.000 turistas a nivel nacional, según cifras preliminares emitidas por la Coordinación General Estadística del ministerio de Turismo del Ecuador.

El 52,7% de turistas viajaron a los Andes ecuatorianos, 43% a la Costa y el 3,9% a la región Amazónica.

En los tres días de asueto, 145.286 personas se movieron en transporte público y hasta el mediodía de este domingo 23 de abril, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reportó que en este feriado se registró una reducción del 94,5 % en los excesos de velocidad de los buses intra e interprovinciales, con respecto al mismo feriado del año pasado.

Además, se constató el correcto cumplimiento de las rutas y frecuencias. Según información del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, hubo 357 eventos relacionados con emergencias detectadas a través de las distintas cámaras de vídeo vigilancia y cuya atención fue debidamente articulada con las instituciones de asistencia, permitiendo evitar emergencias y delitos.

En lo correspondiente a tránsito y movilidad, de acuerdo a estadísticas nacionales manejadas por el ECU 911, se produjo una disminución del 7,7% en los siniestros registrados en relación al feriado de Semana Santa del año pasado.

Desde la visión empresarial los resultados no cumplieron con las expectativas. El presidente de la Federación Nacional de Cámara de Turismo, Holbach Muñetón, dijo a Diario EXPRESO que el feriado de Semana Santa no dejó a la industria del turismo lo que se esperaba. Según el gremio la ocupación en Santa Elena en los dos primeros días fue de un 60 %, el tercer día bajó a 30 %; en Guayaquil, no llegó ni al 40 % y en Riobamba fue de 90 %, “pero esto fue más porque la fiesta de la ciudad coincidió con el feriado”.

El año pasado los ingresos fueron de 45 millones de dólares y según Muñetón en este feriado la cifra puede ser la misma e incluso puede bajar, porque los días libres se dieron justo cuando en la Costa se regresó a clase y entonces el padre de familia trata de no gastar mucho, dado que debe comprar los útiles escolares.