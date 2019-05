Feriado fantasma de tres días

Feriado, pero no como otros. Guayaquil, ayer, parecía domingo. Pocos carros en las calles y muchos en los centros comerciales. Otros con dirección a vía a la costa, pero nada comparado como en asuetos anteriores. El Malecón, por ejemplo, recibió a visitantes locales que prefirieron no salir de la ciudad y quienes se alejaron escogieron sitios de recreación que les permitieran regresar a casa para la noche.

El inicio de clases en la región y la confusión provocada por un decreto ejecutivo que declaró el 1 de mayo pasado como día no laborable, ahora, ponen en duda la efectividad de la llamada Ley de Feriados, cuyo objetivo es incentivar el turismo creando puentes vacacionales durante determinados días conmemorativos.

El 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, es uno de esos días en los que el turismo del balneario de Playas, en la provincia del Guayas, espera sacar algo de rédito económico. Sin embargo, hasta pasadas las 15:00 de ayer, la ocupación hotelera no alcanzaba ni el 50 %. “La gente está llegando, pero muy poco turista. Esperamos más tarde tener por lo menos un 40 % (de ocupación hotelera)... Hay muy poco turista que está entrando. No se ve. Y reservaciones, nada. Hay que recordar que estamos en tiempo de inicios de clases y muchos prefieren no salir por la cantidad de dinero que han gastado”, comentó Esperanza López, presidenta de la Cámara de Turismo del cantón guayasense.

Este tipo de situaciones, a criterio de la dirigente gremial, evidencia que la Ley de Feriados no es efectiva por sí sola, sino que necesita de otros factores como el económico y no crear confusiones con las fechas para que surta el efecto por el cual fue creada. “No se está cumpliendo el objetivo. Tal es así que como Cámara de Turismo levantamos una protesta porque no se puede trabajar así. Estamos en un incertidumbre porque no se están respetando los feriados. De qué sirvió enviar una lista de feriados, sino se la va a respetar. Esto va a dar una pauta para que quienes vivimos del turismo hagamos una buena planificación”.

Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manta, en la provincia de Manabí, discrepa con López. Cree que la normativa creada por el Gobierno anterior cumple con su objetivo. “La Ley de Feriados ha mejorado mucho la ocupación en las fechas festivas. Sin la ley, seguramente, el miércoles pasado (1 de mayo) hubiera sido día de descanso, el jueves y viernes nos tocaba trabajar y el fin de semana olvidémonos de salir a algún lado. Algunas familias sí han salido. Si la ocupación hoy por hoy está entre el 60 y 70 %, sin la ley hubiera sido del 20 o del 15 %”.

No obstante, el dirigente gremial reconoce que, con o sin ley, el feriado del Día del Trabajo suele ser atípico y más aún en este año en el que se unió el inicio de clases en las regiones Costa e Insular, con la transición de autoridades locales y, ahora, con el factor adicional de la confusión creada por el decreto presidencial. “Además, desde hace años viene una crisis económica del país que no ha mejorado. Esperamos que Manta, siendo un destino turístico de la Costa, tendrá una mejor ocupación que otros sectores. La mayoría de hoteles estará en un 60 a 65 % de ocupación tendiendo a la alza”.

El optimismo de Fiallos se refleja también en las cifras del operativo de seguridad desplegado para el feriado. La Policía Nacional movilizará durante estos tres días 48.564 uniformados a nivel nacional, 2.097 elementos más que los desplegados para el feriado de Semana Santa, y 281 menos del universo movilizado durante el feriado de carnaval. Además, estarán en las calles listos para operar 4.918 patrulleros, 5.343 motocicletas, 180 vehículos pesados, 15 ambulancias, 9 helicópteros, 2 aviones, 60 equinos para patrullaje montado, 40 canes, 6.212 radios de comunicación y 7.846 conos con el objetivo de dar seguridad en lugares de concentración masiva y sitios turísticos como playas, balnearios, centros comerciales, terminales terrestres y principales ejes viales del país, reza un comunicado del Ministerio de Turismo.

Asimismo, la Agencia Nacional de Tránsito realizará controles a las operadoras de transporte intra e interprovincial en 62 terminales terrestres de país y operativos de control con la activación de alrededor de 300 brigadistas.

Datos

Deslizamientos.

El ECU 911 reportó varios deslizamientos de tierras sobre carreteras de la Sierra y Amazonía. Uno fue en el sector Hierba Buena, Molleturo, provincia del Azuay. Otros en el kilómetro 26 de la vía El Chaco, sector Santa Rosa; y en la vía Baeza -Tena, sector Los Laureles. Los pasos están habilitados.

Plan en Guayas.

EL ECU 911 vigilará las carreteras de la provincia con 873 evaluadores y despachadores. Además, mantendrán activas 741 cámaras de videovigilancia de los puntos más críticos de Guayaquil.

Seguridad.

La Policía Nacional en las zonas 5 y 8 activará a más de 846 efectivos. La Autoridad de Tránsito Municipal pondrá a disposición 782 elementos del orden vial, entre personal médico, servicio especializado de acción y rescate y más.