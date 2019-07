Fabricio Villamar es separado de la bancada de CREO

La bancada de Creando Oportunidades (CREO) sigue con el desgrane. El asambleísta Fabricio Villamar, en su cuenta de Twitter, dio a conocer que ha sido separado de la bancada “de la forma menos convencional” . Desde el inicio del periodo legislativo la agrupación política ha perdido legisladores.

“De la forma menos convencional, me he entero que ya no soy asambleísta del bloque de CREO21. Agradecer el espacio, el respaldo y la amistad, es lo correcto y decente. Seguiré sirviendo a mi país desde ahora con quienes unimos a Compromiso Ecuador desde el 2016 hasta hoy”, escribió Villamar en su red social.

Además, Villamar adjuntó un comunicado oficial de CREO, en el que solo se reconoce al asambleísta Homero Castanier como parte de la bancada.

En lo que va del periodo legislativo, el bloque de CREO ha perdido al menos siete asambleístas. Franco Romero, Fernando Burbano, Mae Montaño, Patricio Mendoza, a las que se sumaron recientemente las legisladoras Lourdes Cuesta y Rosa Verdezoto, quien asumió el cargo en reemplazo de la destituida Ana Galarza.

Cuesta, al anunciar su salida de la bancada de CREO, dijo que esto responde al hecho de que desde el espacio de independiente puede “pelar” más por proyectos de Ley y de trabajar directamente con los ciudadanos.