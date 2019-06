Examen de gastos de campaña se centra en el CNE

El contralor general del Estado, Pablo Celi, aclaró la mañana de este 24 de junio que el examen que está realizando por el tema del manejo de fondos de campaña, no es a las organizaciones políticas, sino al Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo público que estaba en la obligación de vigilar el manejo de los recursos en la campaña electoral.

Precisó que es un examen, que entre otros aspectos, abarca el sistema informático usado por el CNE en los procesos de inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas. Dijo que ese es el objeto del examen que se está llevando adelante en el periodo comprendido entre enero de 2015 y mayo de 2108.

“No es un examen a las organizaciones políticas, es un examen al CNE que es quien debía, mediante un sistema informático que precautele y tenga las garantías técnicas y de gestión suficiente, un adecuado control del cumplimiento de la normativa legal y procedimental para estas tres condiciones, la inscripción, el registro y la extinción de las organizaciones Políticas”, explicó Celi.

Sobre las presuntas irregularidades en la inscripción de organizaciones políticas por el tema de firmas, Celi indicó que en el borrador donde se señalan ya las observaciones, se han encontrado irregularidades con incumplimientos legales, procedimentales y de requisito. “Es decir que el sistema que el Consejo Nacional Electoral usó, no tuvo todos los recaudos necesarios para cumplir con los objetivos”, sentenció.

Sobre el tema de las denuncias de irregularidades sobre el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Tuárez, dijo que no es un tema que haya sido presentado ni conocido por la Contraloría. “Conozco el tema por los medios de comunicación, y no puedo pronunciarme sobre algo que la institución no ha sido consultada”, afirmó.