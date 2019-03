Estudiantes se preparan para el curso de nivelación

Los bachilleres que obtuvieron un cupo para el sistema de educación superior público se volcaron desde tempranas horas de este 20 de marzo de 2019 a las universidades para conocer los requisitos que necesitan para matricularse al curso de nivelación, previo a iniciar el primer año de la carrera acogida.

En la Universidad de Guayaquil, la más grande del país, se les informó que desde el 11 de abril deberán ingresar a la plataforma de la entidad para realizar el proceso.

A este centro también acudieron quienes no obtuvieron cupos y aquellos a quienes se les asignó plazas de carreras que no estaban dentro de las primeras opciones seleccionadas al momento de postular.

Datos proporcionadas por la Senescyt señalan que 56.297 aspirantes a ingresar a las universidades del país aceptaron el cupo asignado en la primera postulación que se efectuó la semana pasada; 953 no aceptaron el cupo y 16.336 no se pronunciaron. Los cupos rechazados y de las personas que no se pronunciaron se liberarán y estarán a disposición de los bachilleres en la segunda postulación que se efectuará del 21 al 24 de marzo.

Los postulantes que no obtengan un cupo podrán inscribirse desde abril en el curso de nivelación general gratuito que ofrece la Senescyt para que los jóvenes refuercen sus conocimientos y rindan el próximo examen Ser Bachiller en mejores condiciones.

La nivelación será en línea y contará con tutores especializados para capacitar el cinco dominio: abstracto, social, científico, lingüístico y matemático. Además se los instruirá en la orientación vocacional.