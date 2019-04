Estrella: “Presumimos que Correa tuvo un rol protagónico en irregularidades”

Nueve proyectos emblemáticos de Rafael Correa presentan anomalías; y en al menos ocho existiría alguna responsabilidad del expresidente. La secretaria Marcela Estrella, explica.

- ¿Qué dificultad existió para investigar casos emblemáticos?

- Hubo instituciones que no remitieron oportunamente documentos. La reconstrucción de Manabí, por ejemplo, en donde incluso hemos podido constatar que las propias instituciones que manejan presupuesto no tienen concordancia, no manejan las mismas cifras.

- ¿Cuántas denuncias ha recibido la Secretaría?

- En 2018 fueron admitidas a trámite 2.021 denuncias, se han generado 1.391 orientaciones jurídicas (asesoría jurídica al ciudadano) a efectos de garantizarle un acceso eficaz. Si es que la institución no es competente, mi obligación es orientarle respecto de qué otros procesos puede seguir o a qué institución acudir. En materia de evaluación de autoridades se recibieron 1.300 denuncias.

- ¿Qué informes presentaron?

- Refinería del Pacífico, Manduriacu, reconstrucción de Manabí, Pascuales-Cuenca, Toachi Pilatón, escuelas del milenio y hospitales públicos.

- ¿Qué queda pendiente?

- Deuda pública y Refinería de Esmeraldas que pasará a conocimiento de las autoridades para que le den el trámite correspondiente.

- En los proyectos emblemáticos, ¿qué delitos existirían?

- Los relacionados a delincuencia organizada cuyos delitos fines son los que superan los cinco años como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho, peculado, pero también hemos denunciado asociación ilícita en donde hay tráfico de influencias, perjurio, testaferrismo.

- ¿Rafael Correa en cuántos de los nueve proyectos se puede presumir su responsabilidad?

- En ocho de nueve proyectos hemos podido evidenciar algún tipo de participación. No se está haciendo la sugerencia de vinculación porque tengamos la certeza de una participación. Presumimos que el expresidente tuvo un rol protagónico en la adjudicación de contratos, sin su política de gobernanza mediante decretos de emergencia no hubiese sido posible un escenario en el que se adjudicaron contratos de forma directa e irregular, en algunos casos a empresas que señaladas internacionalmente o que tenían antecedentes o que ni siquiera estaban constituidas. Sin esa participación, sin ese cobijo, a lo mejor hubiese sido una tarea más difícil de ejecutar.

- La corrupción parece no conmover a los ciudadanos...

- El problema es que se le han dicho y ofrecido tantas cosas como judicializaciones, penas, pero no ha sido posible llevar a esas instancias la promesa y eso genera desconfianza. Creería que las bases estructurales para fomentar un sistema transparente es la educación y tampoco es un sector al que se ha dado prioridad en ética y valores.

- ¿No siente impotencia que la corrupción se denuncia y se estancan los procesos?

- Claro. Por eso considero que la doctora Diana Salazar va a tener un reto muy fuerte y protagónico en el rescate de la Fiscalía. Hemos podido presenciar, no desde que estoy aquí sino desde mucho antes, la inercia de la Fiscalía o que Contraloría continúe aprobando informes en donde recogen un montón de irregularidades, pero no concluyen con la determinación de ningún tipo de responsabilidad.

- ¿Cree que la corrupción ha sido más tema político que la intención de una cirugía mayor?

- También creo que pudo ser un banderín político a lo mejor por el momento. Y está bien si ese va a ser mi discurso político, pero viene la segunda fase, la ejecución y ahí a lo mejor falta por invertir y destinar en transparencia y lucha contra la corrupción.

- ¿Quién cree ha tenido más ánimo de perjudicar?

- Considero que los mañosos existen en el sector privado y en el público. Los dos son necesarios para que exista un fin ilícito o irregular. Necesitan acciones coordinadas, conversaciones, conciertos, estructurar un plan.

- El señor Pareja decía que Odebrecht era un juego de niños al lado del tema petrolero. ¿Por qué cree que no avanzan las investigaciones?

- Actualmente es otro panorama el que va a enfrentar la Fiscalía y siempre que se posesiona una nueva autoridad el panorama es diverso. Remitiéndonos a los hechos en los que, en 2015, la Comisión Anticorrupción empezó a denunciar Manduriacu, o Refinería del Pacífico, no hubo la intención política para que se fiscalizara o se investigaran casos de megaproyectos y ahí critico al sistema que se montó. Hubo un aparataje que secuestró básicamente la Judicatura, el Legislativo, la Fiscalía a todo nivel.

- La llegada de Diana Salazar generó expectativas. ¿Cree que debe haber alguna auditoría?

- Indiscutiblemente y no porque se debería analizar únicamente al correísmo. Hablamos de una institución que es fundamental en lucha contra la corrupción y hay un montón de irregularidades. Hay fiscales que dan vergüenza, que no manejan conscientemente sus causas, que trafican influencias para favorecer a alguna de las partes, que cobran dinero para favorecer en alguno de sus informes periciales o para favorecer a tal o cual perito. Ese tipo de cosas existen en la Fiscalía. Hay que desmontar, hay que darle institucionalidad.