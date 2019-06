El Gobierno reduce sus plazas de empleo en las provincias

El prometido ajuste del tamaño del Estado parece llegar. Un acuerdo ministerial de tres entidades, firmado el 24 de junio, revisa el número de oficinas zonales que tiene el Ejecutivo fuera de Quito. Las sucursales regionales podrán unificarse en centros técnicos y locales multicantonales. Incluso los servicios de salud enfrentarán cambios con la nueva organización.

El documento al que accedió EXPRESO muestra, además, que con la reestructuración de oficinas en cada provincia se hará un ajuste en el número de burócratas. “Como parte de dicho proceso, salvo las excepciones establecidas en la normativa vigente, se finalizarán de forma inmediata, observando el procedimiento establecido en la ley, los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales; y, se suprimirán las partidas vacantes, incluyendo las que se generen por la terminación de nombramientos provisionales”, dice una de las disposiciones.

El cambio iniciaría en 30 días. Es decir, hasta el 24 de julio habría una nueva salida de empleados públicos. El número no está establecido y será el resultado de los análisis que manda el acuerdo firmado por Sandra Argotty, delegada del secretario general de la Presidencia de la República, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y el ministro de Trabajo, Andrés Madero.

Esas autoridades tienen diez días para conformar equipos técnicos de trabajo que establezcan el camino a seguir.

Este Diario consultó con Economía y Finanzas sobre el impacto del texto pero, hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

En números, el Gobierno del presidente Lenín Moreno gastó -entre el 1 de enero y el 28 de junio de este año- 4.293 millones de dólares. Una cifra que se incrementó considerablemente durante la administración del expresidente Rafael Correa. En esa gestión se crearon ministerios, secretarías, servicios y se reestructuró al Ejecutivo para que tenga más oficinas regionales. El gasto en personal pasó de 5.568 millones de dólares, en 2009, a 9.450 millones, en el año pasado. Es decir, en una década el pago a burócratas y otros empleados del Estado creció en 3.882 millones de dólares.

La falta de detalles en el acuerdo interinstitucional provocó una queja de varios ciudadanos en las redes sociales. Las muestras de rechazo aseguraban que la propuesta, a más de generar desempleo, implica un retroceso en la política de descentralización que debería tener el país.

El Gobierno, al menos en el documento, no está de acuerdo. Según el texto de diez páginas, la nueva organización del Ejecutivo no restará beneficios a los ciudadanos que están fuera de la capital. No se afectarán servicios ni se obligará a cumplir trámites o compromisos en lugares lejanos al domicilio de los ecuatorianos, afirma la normativa.

Lo que sí hará, destaca el acuerdo, es optimizar funciones y evitar la duplicación de oficinas del Gobierno central. Los estudios preliminares de la administración de Lenín Moreno muestran que hay dependencias que repiten operaciones en un mismo cantón o provincia. Un mal uso del recurso humano y económico.

Uno de los cambios más importantes es la creación de oficinas técnicas y unidades desconcentradas. En esos lugares habrá menos personal del que ahora existe en las oficinas zonales. Es más, habrá un número reducido de burócratas del nivel jerárquico superior. En los diez artículos, seis disposiciones transitorias y seis disposiciones generales no se mencionan alternativas laborales para los funcionarios que dejarán sus cargos.

Actualmente, el Ejecutivo está dividido en nueve zonas. Cada una tiene delegaciones, coordinaciones y sucursales.

Los cambios

Salud

El estudio está en trámite

En el caso de las dependencias de Salud, los centros deberán responder a las oficinas multicantonales de la provincia en la que estén ubicadas. Ya no habrá direcciones zonales o delegaciones del Ministerio de Salud Pública para dirigirlas.

El Estado

Una norma a replicar

El acuerdo tiene un alcance limitado al Gobierno central y sus entidades. Sin embargo, una de las disposiciones hace un llamado al resto de poderes del Estado para que se acojan al nuevo orden para que reduzcan el número de oficinas.

Metas

Los objetivos no llegaron

Según los balances previos a la firma del acuerdo interministerial, la optimización del Estado aún tiene un largo camino por recorrer. La reducción de gastos no ha sido la esperada pese a las medidas.

Estudios

Revisiones técnicas

El Ejecutivo inició, semanas atrás, una serie de análisis técnicos, económicos y legales para implementar la reorganización del Ejecutivo. Los informes fueron favorables para el cambio que se firmó esta semana.