Ernesto Pazmiño ya no es más director del Servicio de Rehabilitación Social

Tras la destitución de Alfredo Muñoz como director de la Penitenciaría del Litoral, Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), anunció ayer su renuncia al cargo, en medio de la crisis carcelaria que vive Ecuador.

“Realmente mi familia, mis hijas mis nietas, estaba sufriendo mucho por este tema, el incremento de la violencia... he recibido algunos mensajes también dudosos, y eso ha provocado que la familia me haya solicitado que me separe de este cargo”, dijo.

La renuncia del funcionario se da un día después de la muerte de seis personas privadas de la libertad (PPL) en la Penitenciaría del Litoral.

Estos hechos violentos registrados en el Centro de Rehabilitación Social de Varones N° 1 de Guayaquil son atribuidos a dos organizaciones delictivas que supuestamente se han declarado la guerra.

Buscan mantener el poder no solo en la cárcel más poblada del país, sino en las calles de la ciudad, por la venta de drogas.