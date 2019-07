Vallejo: “Antes, solo se controlaba al 10% de la compra pública”

La casa estaba en desorden. Los diez años del gobierno de Rafael Correa pasaron factura, sobre todo, en la gestión de las compras públicas. Dos años después del cambio presidencial, todavía hay problemas que deben corregirse en lo técnico y en lo legal. Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), conversó con EXPRESO sobre las falencias detectadas y las tareas que aún están pendientes.

- Proveedores, pacientes y otros sectores han criticado la subasta inversa para la compra de medicamentos. ¿Las observaciones son fundamentadas?

- El proceso es complejo. Hay medicamentos que se hacen por subasta, otros no. Hay medicamentos que pertenecen al cuadro básico, otros no. Incluso hay otros que están por fuera de estos procedimientos. Debemos entender a qué y en qué punto es la queja. No hay que generalizar la compra pública de medicamentos. A veces critican a la subasta, pero se refieren a los procesos que están por fuera de la subasta.

- ¿En este año se realizará una nueva subasta para comprar medicamentos?

- Estamos trabajando con la Red de Salud Pública. No es algo que se haga de un momento a otro porque implica la revisión de pliegos y la revisión del Cuadro Básico de Medicamentos.

- ¿Ustedes no pueden sugerir variaciones al cuadro básico de medicamentos? Hay críticas a esa herramienta.

- Para nada. Esa es rectoría de la Red de Salud. Nosotros actuamos de acuerdo con lo que ellos disponen.

- ¿No hay urgencia por una nueva subasta?

- En este momento funciona la subasta. Está vigente. Hay reclamos de sectores específicos pero mientras Salud no nos dé una nueva instrucción no podemos hacer cambios. Es complejo y se confunde mucho porque hay varios procesos y muchas entidades involucradas.

- ¿Se deberían unificar esos procesos?

- Todo es mejorable. Sin embargo, tenemos lecciones aprendidas que estamos aplicando. Cabe destacar que la subasta iniciada en 2016 lleva tres auditorías. La última se entregó en diciembre del año pasado. No hemos tenido mayor observación tras esas inspecciones. Hemos venido corrigiendo.

- El control previo de los contratos del Estado fue retirado por el correísmo. ¿Es una herramienta que hace falta?

- Actualmente las competencias de las autoridades de control tienen ámbitos específicos. Sercop es una precontraloría porque revisa el proceso previo. La Contraloría revisa los procesos después de la firma del contrato y la Procuraduría vigila el interés público. Nosotros firmamos un convenio con la Procuraduría para que estemos alineados con la defensa del interés público.

- Usted impulsaba un proyecto de reforma integral al sistema de contratación pública. ¿Qué pasó con ese documento?

- Nosotros estamos trabajando directamente con la Asamblea porque la Ley de Fomento Productivo (donde estaban las reformas) todavía no sale.

- ¿Es un problema el que no se haya reformado la Ley de Contratación Pública y que se tenga que hacer resoluciones y acuerdos para aplicar cambios?

- Estoy de acuerdo, sin embargo, hemos generado un proceso de control fuerte por medio de resoluciones. Es un marco normativo de cumplimiento obligatorio. Sin cambiar la ley hemos podido rebajar las compras mediante el régimen especial. Estamos en un 25 % de las adjudicaciones por esa vía y un 75 % por régimen común.

- ¿Fue un error del gobierno anterior el marco normativo que ahora se trata de corregir con reformas o acuerdos?

- Entendamos un país sin compra pública y uno con ley y tecnología. Antes de 2008 no había una ley ni un sistema. Ahí era necesario un informe previo que no era vinculante. Cuando se modifica y se crea la ley y se aplica la tecnología en línea se creyó que no era necesario un informe previo. Ahora vuelve a ser necesario, pero la Contraloría y la Procuraduría deberían contar con un sistema tecnológico que permita cubrir los procesos. Ojo, el país tiene 200 procesos diarios. ¿Se van a revisar todos? Si se va a incorporar el informe previo que sea para buscar más transparencia. No le tengo miedo a eso, al principio puede crear shock pero siempre se va a crear un mejor nivel de entendimiento. Por ahora, el informe previo es solo una propuesta.

- ¿La Contraloría y la Procuraduría están preparadas tecnológicamente para el control previo?

- No hemos hecho un análisis tecnológico, pero la discusión debe pasar por ese análisis. No nos imaginamos que se hagan análisis expediente por expediente. Hay otras características que merecen ser discutidas porque no estamos en el escenario de 2008.

- Pero desde 2008 hasta 2017, sobre todo, tuvimos grandes casos de corrupción que deben ser evitados.

- Sin duda. Eso fue fuera del régimen común.

- ¿Cuál es el ideal de compras bajo régimen especial? Por ahí se filtraron la mayor cantidad de casos de corrupción.

- No hay una meta. Entendamos que el régimen especial siempre va a ser necesario. No se puede contratar en línea armamento. Se debe actuar rápido en temas de emergencia. No hay un monto específico, pero creemos razonable que sea un 20 % del total de la compra pública. El 80 % debería ser por régimen común (aquel que permite controles y que se hace de manera transparente).

- ¿A cuánto llegaba la compra pública bajo régimen especial en el gobierno de Rafael Correa?

- Un promedio de 2013 a 2016 fue del 50-50. Es decir, el 50 % de la compra pública se hacía bajo régimen especial (sin concursos y de manera directa). De esos, además, el 73 % de los procesos se hacían con un único proveedor. Solo haciendo cumplir la ley, sin la reforma de la ley, hemos logrado reducirlo. ¿Cómo es posible que tengamos tantos únicos proveedores? No se generaba competencia. Ahora no tenemos únicos proveedores y eso permite que se mejore el precio y la calidad.

- ¿Qué falta por mejorar?

- Aún hay que revisar el monto para las ínfimas cuantías. Me parece que es muy alto. Hay ajustes que hacer en el cálculo de presupuestos referenciales. No es nuestra competencia pero por ahí hay ajustes.

- ¿Las entidades disparan sus presupuestos?

- A los funcionarios públicos les falta hacer estudios de mercado. En eso estamos porque es fundamental que los funcionarios estén capacitados y que tengan un certificado del Sercop.

- ¿Hace falta mejorar el control?

- Hemos fortalecido el control. Estamos en un 56 % del monto total de contratación que hemos supervisado, comparado con el 10 % de antes.

- ¿Es decir que en el gobierno anterior solo se supervisaba el 10 % de lo contratado?

- Sí. Nosotros subimos porque hacemos una matriz de riesgos, que se va actualizando.