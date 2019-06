“Amigos y familia, los principales financistas de Goctors”

Samir Zeidan es el fundador de una plataforma que se ha propuesto revolucionar la industria de la salud. Nacido en Palestina, llegó a Ecuador en los brazos de su madre cuando apenas tenía siete meses. Hoy, con 44 años, es el líder de un emprendimiento llamado Goctors que en este mes ha alcanzado la Cumbre de Emprendimiento Global 2019 en representación de este país, desarrollada en Europa. Con él, Marcelo Salvador, guayaquileño y experto en seguros de salud, abordan este proyecto 3.0.

- ¿Con qué visión nace Goctors?

- Nos gusta decir que somos pacientes trabajando por pacientes con la única visión de hacerles la vida más fácil cuando tienen que interactuar con los servicios de salud: doctores, laboratorios clínicos, centros médicos, inclusive empresas de seguro privado.

- ¿Cómo funciona?

- A través de la tecnología, le conectamos al paciente (nos gusta llamarnos la ventanilla única) con la plataforma en la que él puede encontrar desde citas médicas con los especialistas y centros médicos hasta someter su reclamo de reembolso con el seguro privado.

- ¿Es fácil acceder?

- En www.goctors.com., el paciente crea gratuitamente un usuario y contraseña y empieza automáticamente a gestionar o acumular la información en un solo perfil. Pero, para que funcione se necesita a los que prestan el servicio, y para ellos somos una plataforma que les permite conectarse con el resto de los prestadores y pacientes a través de una tecnología interoperable. [El Instituto de Ingenieros Electrónicos define interoperabilidad como la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada].

- ¿En qué se centra la plataforma Goctors?

- En la herramienta principal del médico: la historia clínica del paciente (...) Hoy, cuando pregunto a la persona si tiene historial clínico, dice: ‘Sí tengo, pero está en todo lado’. Entonces, nosotros damos la alternativa de conectar toda esa data que está fragmentada y la acumulamos en función de un número de cédula.

- ¿Y para qué funciona?

- Para cuando el paciente va a un médico -incluso de otra especialidad- tenga acceso, antes de recibirlo, a su historial. Incluido un rápido acceso a la anamnesis, que es como un resumen de antecedentes familiares, alergias, etc. (...) el formato de la historia clínica es el exigido por el Ministerio de Salud del país.

- ¿Cuáles son los beneficios?

- Lo explico con un ejemplo. Cuando el paciente va adonde un prestador médico le toman los signos vitales: peso, estatura, ritmo cardiaco... esa información la registran en un papel. Con esta plataforma, incluso esos datos se van acumulando en el sistema. Desarrollamos algoritmos para hacer correlaciones (...) y para que en función de esta data, se dé una alerta y recomiende a la persona que visite al médico para evitar enfermarse.

- ¿Existen en el país plataformas similares a Goctors?

- No. Hay softwares de gestión médica, plataformas que facilitan el agendamiento de las citas... inclusive localmente hay un par de ellas que están dando el servicio. Pero solo se enfocan en una pequeña parte de lo que nosotros englobamos: buscar un médico y agendarlo. Esa es la puerta de entrada de Goctors, después nosotros vamos a la problemática real que tiene el sistema de salud: la falta de comunicación entre el prestador uno, con el dos y el tres.

- ¿Por qué surge la idea de crear esta plataforma?

- Mi madre tiene más de 80 años, pero desde hace 10 comenzó con complicaciones de salud. Ella, por su generación, no le gusta relacionarse con doctores. Un día me llamó y me dijo que no podía respirar. Corrí a verla y la llevé al hospital más cercano, como la lógica lo dicta, que no era donde venía siendo atendida. Verle que se está poniendo morada y que en ese momento el doctor empiece a pedir explicaciones de cuáles son los medicamentos que toma... la pasé mal.

- ¿Qué ocurrió?

- Salí de esa experiencia pagando 1.800 dólares, que pude evitarlos (...) y como ya tenía la idea de querer hacer algo con la tecnología, junté estos dos mundos. A medida que avanzaba la idea fuimos sumando esfuerzos de gente con talentos, de conocimiento. Ahora somos 18 personas dedicadas a tiempo completo para sacar adelante este proyecto.

- ¿Cómo llegaron a la Cumbre de Emprendimiento Global 2019?

- Tras ganar, en segundo lugar, el Premio Liga de Emprendedores Extraordinarios y la Cumbre de Emprendimiento Ekos, la Alianza para Emprendimiento e Innovación (AEI) nos postuló a la Embajada de Estados Unidos, y esta, a su vez, nos postuló a la Cumbre 2019. Los organizadores nos eligieron para estar en este evento. Así es como vamos sumando, más allá de premios y reconocimientos, validaciones de que gente alrededor está diciendo: ‘Oye, no estás tan loco’.

- Sobre la experiencia representando al país, ¿qué puede decir?

- Espectacular. Cuando tienes la oportunidad de juntarte con más de 1.200 emprendedores de la India, de Turquía, de China... y empiezas a oír otras experiencias piensas: no he sido el único loco, hay otros que están resolviendo otras problemáticas importantes. Fue donde el ministro de Salud de Estados Unidos, con un presupuesto de 1,4 trillones de dólares al año para salud, dijo que tenía el mismo problema aún en 2019.

- ¿Cuál es la problemática de salud que enfrenta el país?

- Ecuador, al igual que otros países del mundo, tiene desafíos muy similares. Uno de ellos es asegurar que haya accesibilidad a los servicios de salud, que sean de calidad y a un costo que no implique la catástrofe financiera de las personas afectadas.

- Frente a esa problemática, ¿cuál es la misión de Goctors?

- Poder apoyar al sistema facilitando mayor eficiencia a través de tecnología, mayor conocimiento de los servicios.

- ¿Se ha pensado en aplicar esta plataforma en el sistema público de salud?

- El sector público para nosotros es el mayor puente de generador de información. Definitivamente sí. Es el mayor prestador de servicios médicos, y sí, en nuestra misión y visión está llegar a ello.

- ¿Cuánto costó este emprendimiento?

- Hemos invertido cerca de un millón de dólares. No significa que haya salido de nuestros bolsillos ni la octava parte de ello, pero hemos podido juntar distintas áreas para que podamos llegar. Auspicio de Microsoft, premios que ganamos, accedimos a créditos... lastimosamente la banca privada es cero a la izquierda para el emprendimiento, pero sí accedimos a la banca pública. Amigos y familia son los principales financistas de tus locuras.

- Finalmente, ¿en el Ecuador cómo va el ecosistema del emprendimiento?

- Recién está formándose, sigues sintiéndote como un bicho raro. ¿Será que lo que estoy haciendo tiene sentido?, te cuestionas en cada etapa del emprendimiento.