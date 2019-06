Salvador Quishpe: “La crisis es una forma de vida política en el Ecuador”

Salvador Quishpe ha vuelto a sus orígenes como uno de los dirigentes de Pachakutik. Ahora recorre el Puerto Principal hablando de esta nueva faceta.

- Después de diez años de prefecto, ¿cómo evaluaría su propia gestión?

- Diez años parecen mucho, pero no lo es cuando se trata de hacer obra. El enfoque principal de mi gestión fue fomentar la producción, principalmente de cultivos orgánicos de café y cacao. Se trabajó en temas de vialidad, construcción de casas comunales y canchas, pero nuestra prioridad fue la producción y los programas sociales, muy por encima de la infraestructura.

- ¿Qué quedó pendiente?

- Los pendientes tienen mucho que ver con las restricciones económicas. La respuesta al tema de fondos fue que estábamos en crisis y no había dinero, lo que afectó la planificación y ejecución de obras. En este Gobierno, hubo un cambio en el ambiente político, pero el tema económico, se mantuvo igual. A veces parece que la crisis es una forma de vida política en el Ecuador.

- Ud. trabajó en la aprobación de la Ley Amazónica. Ahora hay un proyecto de ley que pretender reutilizar esos fondos. ¿Cómo afectaría esa norma a alcaldías y prefecturas?

- La Ley Amazónica se debió aprobar hace cuarenta años, no en 2018. La Amazonía es la que ha ayudado a financiar el presupuesto general del Estado, pero pese a ello, en las cabeceras de provincia hay escasez de agua, alcantarillado, infraestructura y universidades. Ahora resulta que quieren retirar el dinero del fondo común para atender los derechos de los trabajadores de las empresas petroleras y mineras. Que se los tiene que atender sí, pero no con el dinero de ese fondo, que existe para desarrollar obras que se nos deben desde hace años.

- ¿Cómo describiría el proceso de transición con el nuevo prefecto, Cléver Jiménez?

- Como un proceso bastante complejo. Al inicio hubo predisposición de ambas partes. Luego nos enteramos que el prefecto entrante canceló la transición, alegando que nosotros no queríamos entregar los documentos, cosas que no es cierta porque yo participé personalmente en el proceso. Me apena la situación, pero le deseo lo mejor.

- ¿Cuáles son las metas para Pachakutik en la costa?

- Fortalecer el movimiento en Guayaquil y en la costa, sobre todo en nuestras bases. Pero no nos limitaremos a ellos, sino que invitaremos a todos los sectores que quieran ser parte. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando el Estado empieza a favorecer a ciertos sectores. El diálogo nacional no quedó en nada.

- ¿En qué sentido?

- La Ley de Fomento Productivo que exonera de impuestos a las grandes empresas, ese acuerdo con el FMI que afecta a los trabajadores, los decretos que están permitiendo la explotación en el Yasuní. No podemos dejar que eso suceda.