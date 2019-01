“Mi error fue no ver que hay gente dispuesta a afectar a Quito”

- ¿Cuál es su evaluación personal de la ciudad tras su gestión como alcalde?

- Estamos dejando los cimientos del Quito del futuro con obras que la cambiarán para siempre. Quizás ahora no se evidencie la magnitud, pero obras como el Metro, la Zona Especial de Desarrollo (ZEDE) o el nuevo Centro de Convenciones transformarán para siempre a la capital. También hay proyectos sociales que ya están cambiando la vida y que tendrán un efecto aún mayor en el futuro. Estamos haciendo una transformación profunda y eso hace que me sienta satisfecho. Claro que sé que hay retos pendientes.

- ¿Esos proyectos están acorde al plan que presentó para llegar a la Alcaldía? ¿Cumplió sus promesas de campaña?

- Todos los temas mencionados, y muchos más, están en el plan. El plan se ha cumplido en su mayoría. Además, hay propuestas que no se terminan aún, pero ya están en marcha.

- ¿Su falta de experiencia política fue un impedimento para cumplir otras obras que fueron trabadas por los sectores de oposición?

- Reconozco que jamás imaginé que existían personas que, por intereses políticos, podían afectar a la ciudad. Reconozco que ese fue mi error. Nunca imaginé que el egoísmo de ciertos actores políticos podía llegar tan lejos. No puedo entender que haya personas que estén dispuestas a afectar a la ciudad.

- ¿Esa experiencia negativa le hace querer dejar la política, o se mantendrá cercano como presidente de SUMA?

- En lo único que estoy pensando ahora mismo es en terminar la Alcaldía de la mejor manera. Tenemos una serie de tareas pendientes. Lo que venga más adelante lo decidiré con mi familia. Me voy a dar un tiempo con ellos, pero hay muchos retos interesantes en el futuro.

- ¿Esos retos serán en la Asamblea, la Presidencia de la República o en una concejalía en la ciudad?

- Concejal nunca voy a ser. Eso puedo garantizarlo. Las otras son decisiones que se tomarán en el momento indicado.

- ¿Cómo trabajará SUMA en alianzas políticas? Los procesos con el alcalde Jaime Nebot y con Guillermo Lasso no terminaron del todo bien.

- Uno va tomando decisiones en función de lo que uno cree responsable en ese momento. Cuando formamos la Unidad con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y con el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, lo hicimos porque estábamos convencidos de la importancia de consolidar procesos que unifiquen a las tendencias. Más aún en ese momento cuando se pensaba que Rafael Correa iba a optar por la reelección. Lo más responsable era evitar la dispersión de candidaturas. Nosotros siempre fuimos partidarios de que el candidato a la Presidencia sea Jaime Nebot. Yo se lo propuse y se lo insistí varias veces. Si él hubiera optado por la Presidencia, SUMA habría apoyado con enorme entusiasmo. Eso no pasó y nosotros forjamos la Alianza con CREO y Guillermo Lasso. La alianza con CREO se rompió porque no comulgamos con la forma de hacer política de ellos. La imposición de temas y la estructura absolutamente vertical que impide el diálogo no son la manera de trabajar en una alianza. Nosotros hemos sido responsables. Con el alcalde Nebot, al que respeto y admiro profundamente, tenemos una gran relación. De hecho, para las elecciones de 2019 hay alianzas entre SUMA y el Partido Social Cristiano (PSC) en varias ciudades y provincias.

- En 2017 usted aupó la candidatura de Nebot. ¿Mantendrá esa postura para los comicios de 2021?

- Esta no es la posición de SUMA, pero yo en lo personal considero que Jaime Nebot es un extraordinario perfil para la Presidencia de la República.

- Uno de los grandes críticos de la gestión de Mauricio Rodas ha sido Internet y las redes sociales. ¿Cuál ha sido el efecto de los ataques constantes?

- Todo el que llega a un cargo público está sujeto al escrutinio de la ciudadanía. Yo soy un demócrata y respeto la opinión de los demás. Quizás en nuestro caso hubo más ataques porque enfrentamos a grupos grandes de poder que también tienen injerencia fuerte en las redes sociales. Todo el soporte que tiene el correísmo en redes sociales y el afán de boicotear de los concejales afines al correísmo fueron una muestra.

- ¿Cómo fue trabajar con Correa y cuál es la diferencia con Lenín Moreno?

- Hay una diferencia enorme. Con Correa tuvimos persecución a todo nivel. Tuvimos un ataque enfermizo de los medios de comunicación públicos, hubo un bloqueo político y administrativo desde el gobierno central y con los concejales correístas. Evidentemente no hubo un diálogo ni la posibilidad de sentarse a conversar. No existió coordinación. Hoy, como es normal y lógico, existe una relación de respeto, diálogo y coordinación. Eso es lo normal, lo civilizado. Es lo que debería suceder siempre, no lo contrario.

- Su administración no es la más popular, según todas las encuestas.

- Evidentemente el sentir ciudadano se está reflejando en todas las últimas encuestas. En todas hay un importante incremento en la aceptación de nuestra gestión. Sin embargo, yo no gestiono la ciudad pensando en las encuestas. No lo hice cuando tenía números bajos ni cuando comienzan a subir. Yo gestionó para cumplir mis compromisos con la ciudad. Esa es la ventaja de no postularme a la reelección: tengo la libertad de hacer lo que es responsable y no con miras políticas. Yo desde el inicio sabía que no me iba a postular porque no estoy de acuerdo con la reelección. Respeto a quienes sí están de acuerdo, pero conceptualmente no estoy de acuerdo. En 2013, cuando fui candidato a la Presidencia de la República, mi discurso fue claro en contra de la reelección. Que exista la tentación de esa figura produce que un gobernante no piense en la próxima generación sino en la próxima elección.

- ¿Cuál de los candidatos a la Alcaldía de Quito es de su preferencia?

- Es difícil decirlo porque todavía no hemos escuchado las propuestas de los candidatos. Lo que yo espero es que esta sea una campaña de altura y basada en propuestas serias y con un debate técnico profundo y no politiquero. Espero que el próximo alcalde continúe con los proyectos y, de hecho, espero que los mejore. Que los optimice.

- ¿Apoyará a algún candidato?

- Yo no voy a intervenir de ninguna manera en la campaña electoral.