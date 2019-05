“Mi opinión ahora es no ser candidato, pero no lo descarto”

Es un hasta luego. Jaime Nebot pasará en 4 días a ser exalcalde de Guayaquil. Eso significa que cambiará de espacio de acción de uno político a uno cívico, como prefiere llamarlo. La casi hora y media de conversación con EXPRESO, la última como alcalde, no fue suficiente para ahondar en los 18 años y 9 meses de gestión ininterrumpida en el sillón de Olmedo y en lo que se viene.

- Ha dicho que para ser candidato a la presidencia tiene que convencerse a usted mismo, ¿de qué?

- De que sería mejor presidente que alcalde. No me preocupa llegar. He sido cuatro veces alcalde. Me voy mejor. No me interesa el adulo, la banda, la foto, el diploma. Me interesa servir. Saber que los desafíos los puedo resolver de manera razonable en el tiempo del caso en función de los ciudadanos. El día que me convenza de eso, sí. Y si no me convenzo, no. ¿Ya tengo una resolución? No. Sigo en el no. Yo soy duro de convencer y me tengo que convencer a mí mismo.

- Pero tampoco lo descarta...

- No lo descarto. He dicho que no soy candidato y que mi opinión al momento es no ser.

- ¿Qué está haciendo para convencerse de eso?

- Pensar.

- ¿En qué?

- Resolver las cosas. El día que me convenza de eso, me decidiré.

- ¿Dependerá de cómo el presidente Lenín Moreno termine su presidencia?

- No. No estoy acostumbrado en mi vida a ser comensal. No me interesan las mesas servidas, ni vacías. Y soy servidor. Me interesa servir y para eso hay que tener qué servir para satisfacer las necesidades ciudadanas. En eso pienso.

- ¿Dependerá de que su nombre logre aglutinar a otras fuerzas políticas, como se intentó en la fallida Unidad?

- No. Ya aprendí. No voy nunca más por ese camino. Porque nos equivocamos los dos grupos. Yo pensé que era un grupo propaís, que estábamos superando diferencias ideológicas y políticas para hacer algo por el país; mientras que ellos pensaron que yo iba a ser candidato y cuando no lo fui cada cual pensó en buscar la opción que creyó mejor.

- ¿Cuál es el peso que tendrá la opinión de su familia en este ejercicio de intentar convencerse?

- Pesa. Porque lo más importante que tiene un hombre es su familia y su país. Mi familia me ha acompañado a lo largo de mi vida. Nunca le he mezquinado calidad de tiempo. Cantidad de tiempo sí. Me han aguantado muchos años, que no son 19 sino 35. Pese a mi defecto permanente de pedir perdón y no pedir permiso.

- Sobre el caso Arroz Verde...

- Me preocupo por el arroz que le falta al pueblo. Y no es verde, es blanco, aunque el pueblo la vea negra. Basta de eso, yo no soy pesquisa. Soy alcalde.

- Le quiero consultar porque se presumen aportes irregulares a la campaña de Viviana Bonilla, que fue su contrincante electoral en 2014...

- Yo de eso, solo me acuerdo que le gané. Cómo financió su campaña, no sé ni me interesa.

- ¿Pero hará algo el bloque socialcristiano en la Asamblea?

- El bloque socialcristiano no es pesquisa. Es legislador. Tiene que fiscalizar cuando quepa la fiscalización y existan cosas serias que fiscalizar. No me voy a meter a fiscalizar la campaña de la señora Viviana Bonilla. Competí con ella, el pueblo decidió y se acabó.

- Si se abrieran las cuentas del Partido Social Cristiano, ¿qué se encontraría?

- Nada. Hacemos las cosas en orden. No me opongo a que investiguen. Yo he vivido mi vida investigado. Me han virado como bolsillo de payaso durante muchos años, pero en lugar de reírse del payaso, el payaso se ha reído de quienes han querido fastidiar la paciencia.

Y ahora una retrospectiva al tema que le atañe directamente, Guayaquil, ciudad que dice dejar con menos desigualdad social, por la inversión en alcantarillado, educación, salud, por los procesos de legalización y todas las obras emblemáticas que muestra orgulloso en las redes sociales del Municipio. Pero es también la ciudad en la que se quedan tareas pendientes y temas incómodos, algunos tan incómodos que hacen que esta parte de la entrevista tome un giro tenso, con un Nebot que asegura aceptar la crítica, pero que defiende que las cosas que hizo están bien hechas.

- ¿Qué demuestra que sí hubo planificación a largo plazo?

- Todo. El pueblo nos ha elegido siete veces. Ese es mi juez.

- ¿Considera que deja una ciudad sostenible?

- Sí, pero mejor pregúntele a la gente.

- ¿Cómo queda en cuanto a seguridad?

- Dejo a Guayaquil igual de insegura que como la encontré. ¿Pero sabe por qué? Hice el plan Más Seguridad con excelentes resultados. (...) Pero Correa nos dijo que no era nuestra competencia. Y después vinieron las leyes prodelincuenciales. Mientras existan, no habrá seguridad.

- ¿Dejará de inundarse Guayaquil con las lluvias?

- Se inunda menos cada día. Y no se inunda por falta de drenaje, sino por falta de dragado. El prefecto electo se ha comprometido a eso.

- Dejó clara su negativa de un Guayaquil metropolitano porque -dijo- “lo único que se gana es un asambleísta más y que impongan más competencia”. ¿Pero qué pierde? Esta ciudad recibe un gran número de población flotante a diario.

- Puede perder mucho. El Gran Guayaquil nos une y nos preocupa. Hemos dado pasos: la aerovía hacia Durán, los puentes a Samborondón y Daule, por ser varios cantones, pero una sola comunidad. Ese sí es un desafío importante.

- Ahora ese Gran Guayaquil tiene alcaldes de una misma ideología política: la de su partido. ¿Qué deberían hacer?

- No podemos fundir los cantones, pero sí hacer en conjunto las cosas que se puedan hacer. Lo que se pueda integrar legal, física y económicamente, debe integrarse. Pero un Municipio no debe integrarse de manera tal que se beneficie el otro cantón, en perjuicio del cantón que pone el dinero.

- Y hablando del Gran Guayaquil, ¿cómo deja los proyectos de transporte fluvial turístico que se emprenderían luego de descartar el transporte público sobre el río?

- Lo descarté por su velocidad y por su costo, además de los problemas de corrientes y sedimentación. Se puede hacer un transporte no masivo, pero es un proceso. Lo he hablado con José Yúnez (alcalde saliente de Samborondón). Traspasaré a la doctora Cynthia Viteri (alcaldesa entrante de Guayaquil) la idea.

- Una noria, dos monumentos gigantes, una aerovía... ¿Qué más le deja al bicentenario?

- ¿Le parece poco? Lo que celebraremos es el Guayaquil libre e independiente. Y no solo hay obras, hay toda una agenda histórica, académica y artística. Todo eso haremos.

- Empezó su gestión planteando siete estaciones de metrovía. Deja cuatro. ¿Qué ocurrió?

-Si ese proyecto se sustenta en que no hay inversión en los buses, sino que los transportistas invierten a su riesgo y pagan, ¿yo puedo hacer que ellos ganen más dinero u obligarlos a que mientras tienen la deuda de una troncal inviertan en otra? ¿Cuál es la alternativa? ¿Que nosotros compremos los buses? Entonces tendría huelgas, destrucción, mantenimiento, empleados, porque esos buses serían del Municipio, y volveríamos a convertir al transporte en algo que la ciudad debe afrontar. Tenemos que ir al ritmo que el modelo de desarrollo permita. No hemos invertido un centavo en buses ni en subsidio.

- Hay obras de regeneración que alcanzan cinco millones de dólares y que muestran errores de infraestructura, como la de la avenida José María Egas. ¿Quién debe responder?

- Si la obra está mal hecha, el responsable es el contratista y quien lo ha permitido.

- La academia se ha sentido relegada en la planificación urbana durante su administración...

- Yo pensé que la gente votó por un plan que hice y exhibí, pensé que hay apertura en el Municipio. ¿Que no hacemos lo que quieren ellos? ¿Por qué lo haríamos? Si quieren, que ganen las elecciones y hagan lo que desean. Tan sencillo como eso.

- Mensaje de despedida a los guayaquileños.

- Les agradezco enormemente por la oportunidad que me han dado de servirlos por 19 años. Me honra, me satisface y me compromete. Sigan siendo como son: altivos, libres, valientes, francos, solidarios, sin miedo al miedo y sin miedo al cambio. Sigan el camino que se han trazado. Son parte de la solución y no del problema.