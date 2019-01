Hernán Carrillo: “El 53 % de muertes en 2018 fue entre personas que se conocían”

La Policía enfrenta nuevas modalidades de violencia que generan inseguridad ciudadana. El director de Operaciones de la institución Hernán Carrillo, explica cómo se preparan.

- ¿Cómo terminó la Policía el 2018 en el combate a la delincuencia?

- Hay mucho avance, uno de los más significativos es la reducción de la tasa de homicidios que es el indicador con el cual el mundo se mide y con el cual nos comparamos. Mientras América Latina es señalada como la región más violenta con mayor utilización de armas de fuego y la tasa de homicidios más alta, nuestro país presenta desde 2010 una reducción sostenida. En los últimos años, 2017 y 2018, ya llegamos a una estabilización. Desde 2010 hubo una reducción de muertes violentas de cerca de 1.800 y terminamos el año con 975.

- Hubo reducción pero, ¿qué ocasionó las muertes violentas?

- En 2018 creció la violencia interpersonal versus la criminal. El 53 % de las muertes fueron por violencia interpersonal, es decir entre personas conocidas, con algún antecedente personal; y el 47 % violencia criminal asociada a delincuencia por algún miembro de organizaciones o persona que por un robo perdió su vida o que algún delito derivó en una muerte violenta.

- ¿En qué circunstancias se da?

- La violencia no tiene racionalidad, vemos que la gente actúa de manera impulsiva cuando es violencia interpersonal asociada a la ingesta problemática y consumo de alcohol o alguna otra sustancia que deriva en un conflicto y hasta en una muerte violenta. Esta forma de actuar se da especialmente en fines de semana y en espacios periféricos. Podemos encontrar motivación económica que puede suceder en el espacio privado o público, gente muy cercana que termina privándole de la vida a su familiar por apoderarse de sus bienes o trabajadores que abusando de la confianza entregan información para quitarles los bienes y han derivado en muertes violentas.

- ¿Con qué otro indicador se mide la inseguridad?

- Con el delito y monitoreamos los de mayor connotación social sobre la base de la denuncia. Si los ciudadanos no denuncian o no reportan a través del ECU-911 una demanda de servicios o si no observan en la calle durante el patrullaje, simplemente lo desconocemos, a veces, inclusive ahora, tenemos que monitorear redes sociales porque los ciudadanos evidencian inconductas y algunos delitos, pero también eso de oficio los investigamos.

- ¿Cuándo ocurren esos delitos?

- La mayoría sucede por oportunidades que se dan en la calle. Este tipo de delito de oportunidad se da muy frecuentemente en lugares de alta concentración.

- ¿Qué se denuncia más?

- Evaluamos robo a personas, que este año hubo un descenso en la denuncia, robo a domicilios y en el país, aunque en determinadas ciudades, espacios y tiempos se incrementa, también hay reducción. El asalto y robo de carreteras que se ha reducido, el robo a entidades financieras que no ha crecido y el asalto y robo de vehículos y motos que presentan incrementos. Hay que considerar que en 2018 incrementó el parque automotor.

- ¿Qué modalidad de robos a personas existe?

- Paquetazos, loteríazos y gente ingenua cae en las redes, parecería que no debería existir pero se presenta ese delito, el tema de la escopolamina en tiempo y espacio de ocio de los ciudadanos, arranches en la calle, robos y hurtos en transporte público, en instituciones públicas todavía hay gente que se lleva algún objeto. Hay ese robo agresivo, la delincuencia violenta, armada a la cual priorizamos porque la prioridad es la delincuencia armada que no queremos que crezca.

- ¿Esta delincuencia de oportunidad podría presentarse en cualquier espacio?

- Sí. Justamente hay una clasificación que hacen los sociólogos de los delincuentes que salen a pescar, salen a ver qué ciudadano se descuida, estos son cuando más se moviliza la gente, en horarios de traslado de la casa al trabajo o en altas concentraciones para ingresar a un espectáculo público.

- ¿Han recibido denuncias de estafa en redes?

- Lastimosamente tenemos la tendencia a poner información en redes sociales y ahora esas redes de manera organizada están siendo utilizadas por grupos delictivos que con algoritmos empiezan a identificar personas en vulnerabilidad que demuestran con un sentimiento, expresión, son cooptadas y empiezan a trabajar desde el espacio a seducir a las potenciales víctimas para que hagan depósitos o entreguen información que termina en delitos o en violencia.

- ¿Es variante de qué delito?

- Es una estafa que sucede por internet y que gobiernos como el de Estados Unidos han detectado, que este tipo de estafadores que enamoran a las víctimas a través de las redes sociales, en grandes cantidades de dinero y lo manejan desde países de África. En Ecuador se ha detectado también. No hay mucha denuncia porque quien es víctima tiene un sentimiento de culpa que prefiere no comentarlo.