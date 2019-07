Playas debe “reactivarse” para que sus calles se vuelvan a copar

Teniendo en cuenta los proyectos que se ejecutan cerca del cantón, entre ellos, el Puerto de Aguas Profundas de Posorja, y la cantidad de visitas que esto podría representarles, EXPRESO dialoga con Mite para conocer sobre los proyectos en los que está trabajando para fortalecer el turismo, la seguridad, la salud; y paralelamente, mejorar los servicios básicos; todos aún una deuda pendiente.

- Durante varias administraciones se prometió que Playas sería el mejor destino turístico del país, sin embargo, no se lo logró porque existen una serie de falencias, entre ellas que el agua potable no llegue a todos. ¿Qué se está haciendo al respecto?

- Algunas cosas. Para empezar ahora que el Municipio de Guayaquil ha terminado de crear su propia planta potabilizadora para abastecer de agua a Posorja, El Morro y Puerto El Morro; Hidroplayas ha dejado de venderle el servicio, lo que nos permitirá entonces tener más puntos de captación, reservorio y distribución. Actualmente estamos revisando su estado y confirmando los lugares donde hacen falta instalar más. En Playas, alrededor del 25 % no tiene el servicio. Aspiro a completar la cobertura en esta gestión.

- ¿Con el alcantarillado sanitario pasará lo mismo?

- Sí, porque lo tiene apenas el 45 % de la población. Nosotros vamos a empezar a ejecutar la obra en los próximos meses, ahora estamos en una etapa de revisión. Pero antes tenemos que mejorar el servicio que ofrecemos, hay que oxigenar las dos lagunas de oxidación con las que contamos y para ello estamos haciendo análisis que nos confirmen qué tipo de proceso es el que nos conviene. Mas, lo que busco es tener una planta de tratamiento de desechos sólidos, que la financiaré con el Banco del Estado o un ente extranjero.

- ¿Se ha logrado algún tipo de acercamiento?

- No, porque antes debo saber qué es lo que necesito para tener una planta, su costo y a cuántos beneficiaría. He empezado a desarrollar eso sí, los estudios pertinentes. Una vez que los tenga, hablaré con los financieros. Quiero hacerlo pronto porque sé que con la llegada del Puerto de Aguas Profundas y el aeropuerto del Daular vendrán más pobladores y turistas.

- Pero mientras la obra se concreta, además de oxigenar las lagunas, ¿cómo evitará los malos olores que surgen como efecto de la falta de mantenimiento de estas?

- Vamos a secarla (no al mismo tiempo) para retirar el lodo que se encuentra al fondo y mejoramos los terraplenes para que no se den más los desbordamientos, que en época de invierno al captar más agua, colapsan. Aplicaremos todas las medidas paliativas necesarias para que no se perciban más semejantes olores.

- ¿ Y qué hay en sí del turismo? Este no ha sido aprovechado.

- Es verdad. Y por eso fomentaremos el turismo religioso, gastronómico y de aventura a través de los 40 kilómetros que tenemos de perfil costero y los cerros que debieron potenciarse. A Playas le ha faltado inversión. Y precisamente para captar más inversionistas, he fijado que los permisos de construcción, uno de los rubros más altos, no cuesten nada, a fin de tener nuevos edificios, complejos y hasta el geriátrico, que nos hace falta.

- ¿Los proyectos serán únicamente con inversionistas locales?

- Hay apertura para el extranjero y de hecho con una compañía de Miami levantaremos la segunda etapa del malecón que ahora se está construyendo. Queremos reactivar Playas para que tenga vida nocturna, áreas verdes, gente en las calles.

- El levantamiento de un geriátrico suena bien, pero asimismo la de un hospital. Ustedes tienen uno básico. Teniendo en consideración que solo en carnaval los visitan cerca de un millón de personas, ¿se ha pensado en mejorar el servicio?

- Este es un tema que depende del Ministerio de Salud. Sin embargo, estamos dispuestos a cederle áreas municipales al hospital para que crezcan. Por ahora he empezado a trabajar en un centro de diálisis. El cantón necesita mejoras en salud y es un hecho. Lo mismo pasa con la seguridad. Tenemos un retén que es tan pequeño que parece calabozo. Y aunque no se reportan tantos delitos como en otras ciudades, hay que estar preparados por tierra y agua. El Estado debe proporcionar más agentes, tenemos apenas 60.

- En su campaña, habló de querer que las universidades, como pasó ya una vez, se instalen en el cantón. ¿Qué avances ha logrado?

- Algunos y me alegra porque nuestros estudiantes se conformaron con tener el título de bachiller y no debe ser así. Ya firmé un convenio con la Universidad Península de Santa Elena y en los próximos días lo haré con el Instituto Técnico Águilas de Cristo, que vendrá con 12 carreras. Con la Ecotec pactamos unas becas; y a la Espol, con quien queremos crear lazos, la invitaré a que concurse en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, que apuntamos a que priorice la planificación.

- Un tema, a decir de los expertos, nulo...

- Que ha faltado, sí, para desarrollar vías, parques, obras.

- Entre ellas, no contar con una oficina de Delitos Acuáticos, aun cuando su actividad principal es la pesca.

- Así es. Por eso he solicitado a la fiscal provincial que nos permita tener una oficina acá. Es inconcebible que nuestros pescadores tengan que movilizarse hasta Guayaquil para poner una denuncia; como lo es también que, por falta de una oficina de Comisión Pesquera, tengan que irse hasta Manta a matricular sus embarcaciones. He pedido un permiso también para esta sede. Tengo listos los espacios.

- ¿Y qué ha pasado con el mercado hace poco inaugurado, que generó indignación porque a la primera lluvia se inundó?

- Este es un tema que dio de qué hablar porque nunca se socializó el proyecto y ahora hay que solucionarlo. Hay que trabajar en la ventilación interna y en el desfogue de aguas servidas. En las próximas semanas me reuniré con los técnicos que lo construyeron para ejecutar los cambios. Hay tanto que ordenar.

- Los alcaldes de otros cantones no descartan trabajar mancomunadamente. ¿Playas lo hará?

- Hay planes de hacerlo con las prefecturas. Con la del Guayas tenemos previsto construir un plan habitacional en la vía a El Morro y también, junto a la de Santa Elena, unir a las provincias a través de una gran carretera, lo que será beneficioso para el turismo sobre todo.