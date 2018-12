Cynthia Viteeri: “El objetivo es defender y ampliar lo logrado”

- ¿Qué papel jugará el alcalde Jaime Nebot en una eventual alcaldía suya?

- Es absurdo pensar que no voy a conversar con él. No tengo complejos, ni problemas en decir que soy su amiga desde hace 27 años. Enfrentaré mis propias circunstancias. Tendré que tomar decisiones adecuadas a esas circunstancias.

- ¿Los concejales que se van tendrán un espacio en una eventual gestión suya?

- De la misma manera... Seguiremos conversando con Doménica Tabacchi, Manuel Samaniego, Leopoldo Baquerizo. No he pensado si tendrán algún papel en el Municipio, pero si cabe por qué no.

- El alcalde es parte del Concejo Cantonal, ¿cómo avizora usted o espera que sea la repartición del próximo Concejo? ¿La misma repartición?

- Veo una repartición parecida o mayor a la que tenemos actualmente. El Municipio siempre se ha caracterizado que los concejales de otros partidos que llegan a la mesa terminan votando siempre en unanimidad.

- ¿Qué le diría a quienes critican la presencia de figuras de la televisión en las listas de concejales?

- Casi siempre quienes critican ese hecho son periodistas. Algo que no entiendo. Cómo ellos se autodenigran o tratan de poner un ancla a quien decide dar otro paso en materia política. Es un plus, no algo negativo.

- La crítica tal vez no viene por el hecho de que sean comunicadores sino porque parece que se privilegia a las figuras de la televisión en ubicaciones importantes de las listas frente a verdaderos dirigentes y líderes barriales de su partido...

- Tenemos dirigentes. Egis Caicedo es uno en Monte Sinaí. Cada uno tiene un alterno que es dirigente y al acuerdo que hemos llegado es que actúan ambos al mismo tiempo dentro del Concejo.

- Más candidaturas surgen y alianzas se rompen en Guayaquil como la de PAIS y Centro Democrático. ¿Qué efecto cree que pueda tener en su candidatura?

- No me he puesto a pensar ni medir lo que le pasa a los demás para saber el camino que tengo que seguir. Tengo un camino marcado.

- En su discurso de inscripción dijo que quiere inaugurar más puentes, más juegos acuáticos, más zonas regeneradas, pero ¿en qué se va a diferenciar su gestión de la de su eventual antecesor?

- Nuestro objetivo por lógica debe ser defender, mantener y ampliar lo logrado. El otro está en los proyectos nuevos. El más ambicioso es desarrollar la ciudad hacia la vía a la costa. Lo que generará empleo. Vamos a unir Guayaquil con Posorja. En la ruta estará el aeropuerto y una terminal terrestre satélite. Vamos a construir viviendas, hoteles, centros comerciales y más.

- ¿Contempla una ruta de salida y entrada alterna para los habitantes de este sector?

- A DPWorld, la empresa que está a cargo del puerto de Posorja, le corresponde hacer un tramo de acceso a Posorja... La nueva vía le corresponde a la empresa privada porque va a incrementar en miles el número de vehículos que ingresarán a la ciudad.

- ¿Qué pasa con la seguridad?

- Estamos luchando por la derogatoria de la ley que deja libre a asesinos y violadores y para derogar la tabla del consumo de drogas. Luego podemos emprender, apelaré para que así sea, en una misma mesa con la Policía, Fuerzas Armadas, Municipio, Fiscalía, empresa privada con el nuevo plan Más Seguridad. Pone a disposición de la ciudad, como ejemplo, cámaras de seguridad con software con reconocimiento facial exacto sobre todo fuera de las escuelas y colegios para determinar a los vendedores de droga. Los buses tendrán todos un botón de pánico. En el tema de las drogas empecé a trabajar en una fundación particular ‘Un futuro sin drogas’ en la que hemos atendido a 1.500 jóvenes... Esto que ahora es privado será parte del Municipio con centros de rehabilitación gratuitos en la ciudad.