André Obiol: “Debemos hacer una campaña de recuperación de imagen”

- El Ministerio de Turismo está consciente de que existe ese sesgo. Pero lastimosamente la única metodología que tienen para contemplar las entradas de turistas es tomar en cuenta la cantidad de extranjeros que entran. Tenemos una gran cantidad de personas de Colombia que ingresan por temas de trabajo, por temas comerciales, no necesariamente son turistas . Entonces, si nosotros hablamos de los dos millones que se declaran, más o menos, de turistas que ingresan al país, tenemos que descontar los 800.000 que llegan por otras razones que no son turismo. Finalmente, seguimos completamente estancados en el 1,2 millones de turistas, que son los reales.

- Nosotros no hemos crecido a nivel de turistas. Año a año hay estadísticas que mencionan que hemos tenido crecimiento, pero eso no es así. Esas estadísticas, hay que reconocer, incluyen, solo en 2018, a 800.000 venezolanos que han ingresado al país y lógicamente muy pocos vienen por turismo . La mayoría llega por su crisis migratoria .

- Previo al paro, para hacer una radiografía anterior, el turismo estaba afectado. El turismo nacional carece de una promoción, y no porque no haya la voluntad de hacerlo, sino porque no existen los fondos . Hay que mencionar algunos impuestos que se recaudan para el turismo y por el turismo, como el caso del famoso impuesto Ecodelta. Son cerca de $ 60 millones anuales que se recaudan y cuando se creó este tipo de impuesto su recaudación debía ser destinada exclusivamente a la promoción turística. En la época del correísmo nunca supimos cuál fue el destino de esos recursos y en la época actual, como el Gobierno está carente de fondos, ese dinero se destina a otros gastos, como gasto corriente que nada tiene que ver con turismo. Sin embargo, el impuesto se sigue cobrando y su destino no se está empleando para lo que fue creado.

- Usted dice que este Gobierno no tiene recursos por su situación fiscal para invertir en turismo, ¿qué pasó con la publicidad y difusión del Gobierno del expresidente Rafael Correa?

- Pongámonos un ratito en los zapatos de un país europeo. Hablemos de la época del correísmo: en ese momento el Ecuador no gozaba de la mejor imagen en los países que son el mercado primario para Ecuador, como Estados Unidos, Canadá, Europa, que son los principales demandantes del producto ecuatoriano. Recordemos que los últimos años del gobierno de Rafael Correa hubo convulsión política en el país, hubo protestas. Ya se sabía en el exterior la opresión que existía. Entonces, Ecuador nunca ha sido un símbolo de paz en el que puedas viajar tranquilamente. Hoy por hoy se suma la crisis que tuvimos en octubre. También se suma la inseguridad, lastimosamente. Debemos reconocer que la gota que derramó el vaso fue el caso de las chicas argentinas en Montañita. Los turistas son acosados, atracados, se roban sus mochilas, sus cámaras de fotos, su dinero y esto de manera diaria.

- ¿Qué sucedió con los turistas durante el paro nacional?

- Nosotros tuvimos ocho turistas retenidos en hoteles en Cuenca durante siete horas. En la provincia de Chimborazo, 47 turistas (entre franceses, holandeses y otras nacionalidades) debieron dormir en los buses sin poder acceder a servicios sanitarios. Sin poder acceder a alimentación. Esa es la realidad nacional. De esas noticias aquí no se hablan, pero en el mundo sí. Las embajadas no han levantado aún las alertas porque están aún temerosas de que pueda haber otro rebrote pronto. El problema político aún no se soluciona, el tema económico tampoco.

- En días pasados, actores del sector turístico mencionaban que puede haber una afectación en el mediano plazo...

- En el corto plazo, durante los 11 días de paro, el sector turismo perdió $ 5 millones diarios, de lo que hemos podido medir. Solo el sector hotelero hemos perdido un $ 1,5 millones al día. Multiplique $ 5 millones por 12 días, estamos hablando de $ 60 millones. Eso era el efecto inmediato. El efecto posterior ya lo estamos sintiendo en este feriado. La tasa de ocupación de los hoteles, siendo uno de los feriados que más movía a nivel nacional y sobre todo en destinos como Cuenca, (hasta el miércoles 30 de octubre de 2019) no sobrepasa el 30 % a nivel nacional. Los destinos llegaban al 100 % de ocupación y ahora el mercado está resentido, temeroso. Con los daños en las empresas nadie se atreve a salir de vacaciones en el feriado porque no tienen cómo pagar sueldos puntuales a fin de mes.

- ¿El estancamiento en el sector también es por la situación económica?

- La gente no está en paz incluso con su billetera. No es buen momento para salir de vacaciones. En las empresas les han dicho que no les van a pagar puntualmente por el último paro. Al ritmo que vamos no habrá utilidad en octubre, sino pérdidas.

- ¿Qué se debe hacer ahora?

- Por qué no reducir los gastos del Ministerio de Turismo y esos dedicarlos a promoción. Ahora ya ni siquiera es una promoción de destino. Ahora tenemos que hacer una promoción de recuperación de imagen, una campaña de comunicación para recuperar la imagen del Ecuador.

- ¿Cómo hacer esa campaña?

- Cámaras de turismo han pedido a turistas que se tomen fotos para que suban a sus redes sociales para que digan al mundo que el lío ya pasó, que ahora está en Chile. Debemos tener en cuenta también que ahora la afectación incluso es regional.