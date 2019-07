Alfredo Saltos G: “No hay medida cuarentenaria que detenga al fusarium raza 4”

El ingeniero Alfredo Saltos Guale ha estado tan cerca del sector toda su vida. Fue director del extinto Programa Nacional del Banano (PNB), fue también ministro de Agricultura y por algún tiempo trabajó en una conocida empresa exportadora ecuatoriana. En los últimos años se cansó de acudir a cuanta reunión se convocaba para hablar de los planes de prevención de la fusarium raza 4. La razón era sencilla: nada se lograba en foro alguno, solo palabras.

- Desde el lado del Gobierno, ¿cuál es la situación en relación al fusarium raza 4 para controlarlo, está en capacidad?

- Ya tuvimos con el gros michel -variedad- la raza 1 por años. El cavendish reemplazó al gros michel porque era resistente. Sabiendo de virulencia y resistencia de la mortal raza 4 este problema debió ser atendido a nivel continental, todos los países latinoamericanos productores de banano, porque este mal que se origina en Asia ha venido por más de 30 años avanzando. Todos los países debieron haber trabajado porque una vez que llega al continente es cuestión de tiempo, eso avanza año a año. Si llegase a Esmeraldas, en 5 años estaría tomada toda la superficie bananera del Ecuador. Porque avanza 100 kilómetros al año.

- ¿Descarta usted que esté en Ecuador ahora?

- No hay que descartar eso; nadie sabe, podría estar enmascarado como raza 1.

- ¿Es suficiente lo que hace el Gobierno actual para que su diseminación sea menos rápida?

- Es un plan teórico, está en los papeles. Que yo sepa no existen recursos para ese plan. Tiene que haber un control estricto en la frontera. Imagínese usted ahora que ingresan venezolanos por la frontera, que vienen atravesando a pie Colombia. El patógeno se trasmite por el suelo, una sola partícula de suelo que venga en los zapatos es suficiente para transportar el fusarium; por eso, una vez que llegó es imposible controlarlo. Tendría que cerrar la frontera, pero eso es imposible.

- El fusarium raza 4 es virulento, agresivo, ¿qué tanto?

- Este patógeno es increíble. Se presenta en Filipinas, Taiwán y aparece en Omán, en Líbano, en Australia y es el mismo clon. No hay medida cuarentenaria que lo detenga: ni Australia, que es campeón del mundo para medidas cuarentenarias, lo ha podido detener, y no tiene allá más de 20 mil hectáreas. Por eso la estrategia debe ser regional. Debe haber pediluvios para neutralizarlo. Aquí lo que hacen es fumigar a los contenedores por debajo y eso no funciona. La fumigación debe ser absoluta, total. Las esporas son de una resistencia terrible a la temperatura solo determinados pesticidas las pueden neutralizar. Aquí no hubo una capacitación para los productores. Ellos ni siquiera conocen la sintomatología.

- No está comprobado que el mal esté en Colombia...

- El que conoce de esto, sabe los síntomas internos y externos cortando el seudotallo de la planta, eso es más que suficiente para saber que usted está ante la presencia de una fusariosis; que se confunde con el moko bacteriano (que bota un líquido maloliente), es verdad, pero hay grandes diferencias también.

- ¿Usted cree que Colombia sí sabe que lo tiene y que no quiere decir nada?

- No hay una comunicación oficial. Ningún Gobierno por razones políticas absurdas se atreve a reconocer que tiene este mal, en ninguna parte. En Costa Rica las prevenciones son extraordinarias: allá no puede entrar nadie sino cuatro meses después de que haya estado visitando países que tienen fusarium. A Ecuador vienen visitantes de todas partes.

- ¿En el sudeste asiático el hongo está presente y nuestro flujo comercial y de personas con China, por ejemplo, es elevado, ¿cómo deben manejarse estos temas en Ecuador?

- Deben haber convenios con los países que tienen el fusarium raza 4 para que los contenedores que lleguen allá sean tratados allá, con un tratamiento fuerte para evitar que lleguen esas esporas a Ecuador. Con la fumigación que se hace en Ecuador se ríe el hongo. Este es un problema mundial, no es comercial solamente, es cuestión de la alimentación del ser humano porque le afecta no solo al banano, sino al plátano, el orito aguanta un poco más. Afecta a todas las musáceas comestibles, al morado, al tres filos. El plátano es fundamental en nuestra dieta, si hace falta se encarece y afecta a la nutrición. Por eso deben reunirse los jefes de Estado de América.

- ¿Una variedad resistente es lo que se necesita?

- La única manera de enfrentar este mal es una variedad resistente. Lo único es el mejoramiento tecnológico, pero no puede ser transgénico porque los consumidores no lo comen en Europa. Pero hay una solución dentro de la biotecnología, que es la edición genómica, que no es transgénica, porque no hay traslado de un gen de una especie a otra, lo que se hace es editar. El banano tiene como 40 mil genes, hay uno, dos o tres que le dan resistencia al banano contra el fusarium raza 4, pero que han estado ocultos, hay que sacarlos, porque el producto resultante de un guineo igualito en sabor.

- Este trabajo se está haciendo ya en otros países...

- La edición genómica es de 5 años atrás. Se está haciendo en Estados Unidos y Reino Unido, les tomará unos 5 años más. La Espol de Guayaquil (con el Cibe) no está capacitado. Hay un profesional al que no han tomado en cuenta: Juan Robalino Amado, él es un biotecnólogo especializado en Austria en estos temas, es parte de una compañía que trabaja en eso, lo he llevado a Corpei, AEBE (Asociación de Exportadores de Banano), Agrobán desde hace algún tiempo y no han tomado en cuenta sus investigaciones. Ahora andan que lo buscan.

- El ministro dice que aquí no hay raza 4.

- ¿Cómo sabe? El hongo está latente. Está ahí así no haya banano. Está esperando las mejores oportunidades para dar el zarpazo. Nadie sabe si el gros michel al que también se lo lleva la raza 4, lo tenga. No se sabe si ese mal de Panamá es 1 o 4 y eso solo se sabe con una evaluación de todas las musáceas del país. Ya lo ha hecho Perú y Colombia, no Ecuador.

- Los bancos están preocupados porque cuando llegue el impacto será muy grave, similar a la mancha blanca en 1999 que también fomentó la crisis financiera nacional.

- Esto es peor. Son más de 200.000 hectáreas y cada una de ellas cuesta de 25.000 a 35.000 dólares.

- Si usted tuviera una bananera, ¿qué haría?

- Esto es sálvese quien pueda, cada finquero debe tomar las precauciones para impedir, primero, que vayan visitantes contaminados, entrar limpio y salir limpio como principio fundamental. Los camiones deben pasar por una piscinita, pediluvios, fumigar camiones para tratar de impedir que llegue.