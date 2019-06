Wilson Cañizares: “En todo el cantón, vamos a devolverle la vida al río”

El recién electo alcalde de Daule habla con EXPRESO sobre los retos que debe cumplir para enfrentar los problemas que tiene el cantón. Hace énfasis en la transformación que pretende darle a La Aurora, una de las zonas en desarrollo que pese a su crecimiento (solo allí viven alrededor de 150.000 habitantes), carece aún de hospitales, parques, pasos peatonales y en las que cada vez son más comunes las quejas en torno a la inseguridad.

- Cambiarle el rostro a La Aurora fue una de sus principales promesas de campaña. Ahora que ha iniciado su administración, ¿por dónde empezará?

- Vamos a instalar clínicas móviles, pero no solo en este sector sino en todo el cantón porque las necesitan, hay vacíos en la salud. Empezaremos con tres en el área rural y una para La Aurora. Sin embargo, en este sitio construiremos, en no menos de un año, también una Clínica del Día porque allá la gente no tiene a dónde acudir.

- ¿Pero esta acaso no es una obra que debería hacerla el Ministerio de Salud Pública?

- Sí y de hecho el Gobierno anterior tuvo prevista la construcción de un hospital de 200 camas, que por la crisis, según entiendo, no pudo construirlo aunque se redujo su capacidad a un espacio de 80 camas. Por eso, hasta que esté lista esa obra, debemos hacer algo. Al Ministerio de Salud ya le hemos pedido permiso para que nos permitan iniciar la obra que, aunque no será una solución a la necesidad de los habitantes, al menos permitirá que puedan atenderse.

- ¿Y qué pasa con el resto de obras?

- Las haremos. Hasta fin de año tendremos ya levantados los tres pasos peatonales proyectados para la avenida León Febres-Cordero en La Aurora y, asimismo, avanzada la regeneración que haremos -por tramos- en el lugar. Nosotros vamos a transformar todo el sector. En la cabecera cantonal, por ejemplo, vamos a construir también un paso peatonal frente al río Daule y un parque acuático con el que se conectará. Queremos que la gente quiera visitarnos, ahora no lo hace porque no hay qué ofrecerle. Por eso es que además le vamos a devolver la vida al río.

- ¿De qué manera?

- En la cabecera cantonal, haciendo que los inversionistas y la empresa privada coloquen lanchas, botes y hasta bananas con las que pueda distraerse aquel turista que irá al parque acuático o a los locales de comida típica que también vamos a instalar. Queremos crear una ruta de paseos entre Nobol y Daule. En La Aurora haremos lo mismo con la construcción de un parque industrial que levantaremos también cerca del río.

- ¿Será un espacio similar a los que existen en Guayaquil?

- Sí, algo similar a Puerto Santa Ana. Apuntamos a una transformación completa, que La Aurora sea como Miami. Esta parroquia se ha constituido en el mayor polo de desarrollo y no solo del Guayas, sino del país, entonces tiene que mejorarse, incluso para que se invierta más. En el corredor tendremos edificios de no menos de diez pisos, que deberán tener un malecón y un muelle. La idea es que el río puede ser usado para desplazarse y distraerse.

- ¿Han pensado en la contaminación que tiene en algunos tramos? En más de una ocasión los habitantes han denunciado que su coloración suele ser verdosa...

- Sí, y está prevista una serie de regulaciones y acciones en conjunto con la Prefectura. A mí me gustaría volver a bañarme en el río. Y para ello, desde el Municipio se fortalecerán los controles para verificar que las industrias no descarguen en él; y con ayuda de la Prefectura, en cambio, se ha planteado la idea de dragarlo. Desgraciadamente hay algo más, cuando se hizo la represa Daule Peripa, en ciertos puntos empezó a quedarse el agua empozada y esta, que es fétida, va directo al río. Ante ello y con ayuda de los expertos pretendo encontrar nuevas formas para que el líquido no termine en afluente o llegue en otras condiciones. Hacerlo incentivará aún más el turismo.

- Pero si quieren más turistas o inversores, se deberá también mitigar otros problemas. Solo en La Aurora, por citar un caso, el peatón no tiene seguridad, ni sombra al momento de caminar...

- Es cierto y más aún, es inconcebible que nuestros vecinos tengan todo bonito y alumbrado, y en La Aurora todo esté oscuro y con maleza. Por eso, los pasos peatonales que construiremos tendrán ascensores como los de La Puntilla o escaleras eléctricas, y también se harán ciclovías y paraderos. Todo esto será parte de la regeneración urbana que desde ya vamos a iniciar.

- ¿Qué hay del tráfico? Son 90 urbanizaciones las que integran la parroquia La Aurora. Con más desarrollo, habrán más vehículos. ¿Será suficiente para descongestionar la arteria el puente que se construye sobre el río Daule y que unirá las avenidas Narcisa de Jesús con la León Febres-Cordero?

- No, y es por eso que habrá una vía alterna, paralela a la avenida León Febres-Cordero. Para desarrollarla tenemos que expropiar algunos terrenos. Sin embargo para acelerar el proceso, hemos hablado con los propietarios de algunos terrenos donde se construirán nuevas urbanizaciones, y han decidido cedernos el espacio para que todo sea más rápido.

Durante la entrevista, Cañizares también se refiere a las quejas que existen en la parroquia (La Aurora) por los constantes cortes de energía. Asegura que está prevista la construcción de otras dos subestaciones eléctricas que evitarán que la existente, como ha pasado, se sobrecargue. El alcalde hace hincapié además en el tema de la seguridad. Se instalarán cámaras con micrófonos en puntos estratégicos del cantón, que serán monitoreadas de forma permanente desde un centro ubicado en la cabecera cantonal.

- En Daule asimismo hay inconformidad respecto al estado en el que se encuentran sus vías. Y es que siendo Daule el cantón que produce gran parte del arroz con el que se alimenta el país, resulta contradictorio que tenga tantas carencias...

- Es verdad que este tema, cuya competencia está en manos de la Prefectura, no fue atendido. La ventaja que tenemos ahora es que el prefecto Carlos Luis Morales, es del grupo (también socialcristiano), entonces habrá facilidades para atenderlo y trabajar de forma conjunta. Con él se ha llegado a la conclusión de mejorar incluso la condición del agricultor.

- ¿Cómo?

- Creando un centro de acopio municipal que reciba el arroz a precio justo y lo venda sin intermediarios. Nuestros agricultores están perdiendo mucho. Por ello también trabajaremos de la mano de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, para que en su ciudad se distribuya únicamente el arroz de Daule. Eso sería de gran ayuda.

- Como este, ¿tiene otros proyectos en conjunto?

- No con Guayaquil, sí con Samborondón. Con el alcalde hemos hablado de levantar una planta de agua potable, que en nuestro caso beneficiaría a los vecinos de La Aurora, que no la tienen. Y también hemos hablado de construir el relleno sanitario. Juntos, nos sería más rentable.

- ¿Será suficiente una sola administración para ejecutar todo lo planteado?

- Quisiera decir que sí. Sin embargo me apuraré en crear leyes y modificar ordenanzas para que todo el plan de trabajo quede asentado, incluso para que lo que no se alcance en esta administración, se lo continúe después.