Alan Duncan: “El brexit de ninguna manera afectará el lazo con Ecuador”

Es un caballero moderno. No usa armadura ni blande una espada. Prefiere el poder de la diplomacia. Lo acompaña una brisa fresca de renovación en las relaciones entre Reino Unido, su país, y Ecuador. Haciendo gala de la famosa puntualidad británica, 09:30 en punto nos invita a tomar asiento. La embajadora de Reino Unido, Katherine Ward, es la traductora de esta conversación.

- ¿Su visita a Ecuador puede ser tomada como el restablecimiento definitivo de las relaciones afectadas por el episodio de Julian Assange?

- Sí. Totalmente, absolutamente, cien por ciento sí. El asunto de Julian Assange está atrás. Un futuro positivo entre nuestros dos países está adelante.

- ¿Qué aprendieron Ecuador y Reino Unido de este episodio?

- Nosotros aprendimos la paciencia. Y Ecuador aprendió que el Gobierno anterior cometió un error al permitir que una embajada fuera abusada de esta manera. Y los dos actuales Gobiernos aprendieron que con buena diplomacia profesional se pueden solucionar los problemas.

- Usted dijo que Assange no será extraditado a ningún país que aplique la pena capital...

- No es que no será extraditado a un país que tiene la pena de muerte, sino que no será extraditado a ningún país donde se le aplique la pena de muerte. Eso debe estar claro. Esa es nuestra política nacional en casos de extradición.

- ¿Assange podría ser extraditado a Estados Unidos siempre que se garantice que no se le aplicará la pena de muerte?

- Exactamente.

- También dijo que la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) no afectará la relación comercial con Ecuador...

- El brexit afectaría, primero, nuestras relaciones comerciales con el resto de la Unión Europea. En el caso de Ecuador, Perú y Colombia existe un acuerdo con la Unión y ya hemos firmado un nuevo acuerdo con la Comunidad Andina. Confío en que su Asamblea Nacional lo ratificará. Espero que el Parlamento británico lo haga en septiembre. Debería haber una continuidad perfecta en términos de comercio entre Reino Unido y Ecuador después de nuestra salida de la UE.

- ¿Pero el brexit podría tener otro efecto, tal vez en otros aspectos sobre la relación?

- No lo creo. Nuestros programas de cooperación con el continente en asuntos de seguridad y derechos humanos seguirán vigentes. Nuestro trabajo sobre una gran cuestión geopolítica como Venezuela seguirá. Nuestra salida de la Unión Europea no afectará de ninguna manera negativa.

- Ecuador pretende captar inversiones inglesas. ¿Hay posibilidades para ello?

- Sí. Lo que se necesita es que el clima para las inversiones sea bueno. Eso requiere un buen régimen de tributación. Eso supone un Estado de derecho para que se pueda confiar en la honestidad de los burócratas. Creo que hay un vínculo directo, si un país no tiene corrupción atrae la inversión.

- Hablando de corrupción, ¿Ecuador le ha hecho algún pedido o aporte, y de qué tipo, para la lucha contra la corrupción?

- Espero que nuestra asistencia y experiencia diplomática y de programas de cooperación puedan ayudar a Ecuador en la lucha contra la corrupción. En varios países tenemos asesores que ayudan en el proceso judicial y policial. Estoy seguro de que si Ecuador pidiera esta ayuda, diríamos que sí.