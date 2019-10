Enrique Ponce: “Los empresarios mexicanos apoyan el acuerdo para que Ecuador sea parte de la Alianza del Pacífico”

- Ese fue Aeroméxico, ellos lograron un incremento de frecuencias; pero a raíz del problema que tuvieron con las naves Boeing tuvieron que restringir ciertas rutas y una de ellas fue la de Guayaquil. No significa que exista falta de interés en el mercado. (...) Lo interesante es que Interjet baja los costos, lo que va a permitir que los operadores mexicanos puedan vender más el destino Ecuador.

- ¿Pero, hay una aerolínea que llegó en los primeros meses de este año y ya no opera en Guayaquil?

- ¿Cuál es el monto que están interesados en invertir?

- Las empresas que ya están en Ecuador están interesadas en seguir invirtiendo. En los últimos cinco años, hasta la fecha, se calcula una inversión de empresas mexicanas de alrededor de 1.000 millones de dólares. Esto incluye las re inversiones de empresas como Claro, Bimbo, Mexichem, Sigma, entre otros. En el 2018 México representó el 7 % de las inversiones de la región Latinoamericana en Ecuador, igual que Estados Unidos según el Banco Central del Ecuador. Es importante conocer que hay 110 empresas establecidas en México con capital ecuatoriano en el sector de servicios principalmente. Esto indica que también hay inversión del Ecuador en México.

- ¿Y de las nuevas inversiones?

- Las nuevas Inversiones más relevantes son las de Femsa por más de 300 millones de dólares en compra de farmacias, y Arca Continental que negocia un contrato de inversión por 250 millones de dólares. Interjet acaba de invertir un millón de dólares en el inicio de sus frecuencias a Ecuador.

- ¿En cuánto a las empresas nuevas?

- Estoy dos meses en la embajada, estamos haciendo un arduo trabajo.

- ¿Por qué es atractivo Ecuador para México?

- Por la ley de producción que hay y por los incentivos.

- ¿Cómo va el tema de la Alianza del Pacífico?

- México se ha comprometido en apoyar a Ecuador para que ingrese a la Alianza del Pacífico y estamos avanzando en el acuerdo comercial con México.

- ¿Cuándo estará listo este acuerdo?

- Los acuerdos no se pueden hacer de un día para otro, pero lo que si puedo decir es que todos los países están poniendo de su parte para que esto se de en el menor tiempo posible. No me atrevo a dar un plazo. (....) Es importante señalar que los empresarios mexicanos también están apoyando el acuerdo.

- ¿Qué lo llevó a visitar Ecuador?

- Vine en el vuelo de inauguración de Interjet y estoy aquí con una delegación de autoridades y empresarios mexicanos. Hemos tenido una reunión para conversar sobre pueblos mágicos y así promover más el turismo de Ecuador.