“Las manos fuera de mi embajada”, gritan venezolanos a activistas que tomaron la sede en EE.UU.

Un centenar de manifestantes opositores al gobierno de Nicolás Maduro se presentó este martes delante de la embajada de Venezuela en Washington, tomada por activistas favorables al gobierno de Caracas para impedir que pase a manos de la delegación de Juan Guaidó.

Con las consignas “Las manos fuera de mi embajada” y “Ya cayó, ya cayó, el presidente es Juan Guaidó”, los manifestantes increparon a los activistas estadounidenses que desde hace más de dos semanas viven en las instalaciones.

Estos últimos sostenían una gran pancarta con la leyenda “Las manos fuera de Venezuela”, un mensaje repetido por Maduro contra Estados Unidos.

La policía instaló una doble barrera de acero para proteger a los activistas que en las últimas semanas se agruparon formando el denominado Colectivo para la Protección de la Embajada, de los manifestantes venezolanos que les gritaban frases como “debería darles vergüenza”.

Los activistas pro Maduro, se guarecieron en la escalera de acceso de la embajada cantando la canción “We shall not be moved” (No nos moverán).

“Vine porque estamos en un momento cumbre de nuestro país en el que tenemos que defender nuestro derecho a la libertad”, dijo a la AFP Antonieta Rodríguez, una venezolana originaria de Puerto de la Cruz que acudió a la manifestación espontánea contraria a Maduro con su bebé, alentada por la sublevación de un grupo de militares este martes.

“En Venezuela no habría podido tener hijos”, afirmó, en referencia a la aguda crisis humanitaria que sufre el país con escasez de medicinas y de bienes básicos.