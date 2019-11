La enseñanza de inglés en el Ecuador recibirá apoyo americano

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos colaboraran en el apoyo y desarrollo de la enseñanza del inglés en el país. Este jueves 21 de noviembre el embajador de EE. UU. Michael J. Fitzpatrick y la ministra de Educación Monserrat Creamer firmaron una carta de cooperación que busca fomentar la educación y la prosperidad en el país.

En un comunicado, la embajada señaló que la carta de cooperación pretende empoderar a los profesores de inglés con herramientas pedagógicas adecuadas en la enseñanza del idioma. En ese afán —Embajada y Ministerio— elaboraron una estrategia para ofrecer oportunidades de desarrollo profesional a los docentes de inglés en el país.

Durante el acto Fitzpatrick señaló que “aprender inglés abre puertas. Con un mejor dominio de inglés, la futura generación del Ecuador tendrá mayores oportunidades profesionales, económicas y académicas”.

Al momento la Embajada auspicia al menos tres proyectos para docentes de inglés en Ecuador. Se trata de SIT TESOL Best Practices (curso de mejores prácticas de enseñanza de inglés avalado por la Universidad SIT) implementado por EIL Ecuador (Experimento de Convivencia Internacional del Ecuador), Education for Sustainability in the Galápagos (Educación para la Sostenibilidad en las Galápagos) a cargo de la organización Galápagos Conservancy y la Red de Líderes para Educación del Inglés, implementado por el Centro Ecuatoriano Norteamericano y la UNAE.