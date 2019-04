Caso Cabezas: “la estrategia política viene desde el ático”

- La bancada correísta la acusa de desacato luego de que la Comisión que usted presidió cerró el caso de Elizabeth Cabezas sin investigarlo, como se lo mandó una resolución del Pleno. ¿Cuál es su respuesta?

- Mi defensa es la ley. Ellos pueden decir lo que quieran. Pueden decir misa, pero la ley es clara. Lo que pasa es que están acostumbrados a diez años de hacer lo que les da la gana y a violar las leyes. Mientras yo tenga este librito aquí, al lado mío (muestra la Ley Orgánica de la Función Legislativa), yo voy a cumplir con lo que dice. Artículo 164, del trámite para las sanciones. Es clarísimo: “no se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales o hubiera sido obtenida mediante mecanismos ilegales”.

- ¿Se ha demostrado que el audio fue obtenido ilegalmente?

- Está demostrado. Primero, no ha sido judicializado. Y segundo, ¿cómo lo obtuvieron? El micrófono no estuvo prendido. Las personas que estuvimos ahí no escuchamos la conversación.

- Pero la presidenta admitió su conversación con la ministra María Paula Romo...

- Ella puede admitir cualquier cosa pero la prueba, como tal, fue obtenida ilegalmente.

- Es el mismo caso de la asambleísta Norma Vallejo, que fue destituida por un audio...

- Es distinto. La persona que grabó a Norma Vallejo y que presentó la prueba, era una de las personas que intervino en la conversación y la acusó.

- Es el mismo caso de José Serrano, que perdió su condición de presidente de la Asamblea por un audio...

- Es parecido, sí. Ahí tampoco la prueba fue judicializada, yo pensé que sí y me equivoqué. Esa prueba la grabó el excontralor Carlos Pólit en el contexto de una pelea entre correístas y morenistas.

- ¿No es un antecedente válido para este caso?

- Mire, ha habido muchos malos antecedentes, pero yo no puedo responder por lo que han hecho otros, yo tengo que responder por lo que me corresponde a mí. Si a mí me toca presidir una comisión, yo tengo que regirme a la ley.

- El hecho de que la prueba sea invalida, ¿invalida todo el caso? ¿No correspondía llamar a la presidenta y a la asambleísta Amapola Naranjo, la acusadora, para que expongan sus argumentos ante la comisión?

- La presidenta presentó su descargo por escrito. La ley no dice que deba hacerlo en forma presencial. Amapola Naranjo envió tres oficios que dicen exactamente lo mismo y quiso ser recibida a última hora, con una serie de pedidos absurdos. Entre ellos, interpelar a la presidenta. Y yo digo: esto no es un juicio político. Ellos están acostumbrados a los shows. Pero esta es una comisión de investigación y al revisar los documentos encontramos que no había ningún sustento. Todo se basaba, imagínese, en un vídeo que rodó en YouTube y en una cuenta de Twitter. Esto era una mamarrachada, un caso mal planteado.

- Pero el CAL dio paso a la investigación. ¿No debe entenderse que valoró las pruebas?

- El CAL es un Consejo Administrativo y su trabajo es verificar, simplemente, el cumplimiento de los requisitos.

- ¿Por qué califica la acusación del correísmo contra Cabezas como un show político?

- Falta un mes para que se acabe el período de Elizabeth Cabezas. Al ser ellos mayoría en el CAL y tomarse la Asamblea (porque eso es lo que pretenden hacer, según lo que leo de Rafael Correa desde el ático), ¿usted cree que la van a soltar? Sobre mi cadáver. Yo no voy a ser cómplice de esto. Yo no voy a jugar con el país.

- ¿Una estrategia correísta para tomarse la Asamblea?

- Una estrategia que viene desde el ático. Estoy segura. Yo no defiendo a Elizabeth Cabezas, yo no voté por la señora. Yo defiendo la institucionalidad de la Asamblea.

- ¿Cree que el Pleno aprobará la resolución de la Comisión?

- Si hay legisladores que piensan en el país, no darán paso a la sanción. Si Elizabeth Cabezas perdió el respaldo de la Asamblea, lo más sensato sería no reelegirla en mayo. ¿Por qué tienen tanto apuro?