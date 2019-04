Indagar a Cabezas, una quimera

El desinterés de las diferentes bancadas por integrar la Comisión Multipartidista, el hecho de que la propia Elizabeth Cabezas sea la que deba tomar la decisión de cuándo poner en el orden del día la conformación del organismo legislativo que le deberá investigar y, la cercanía en el cambio de autoridades, pone en duda que la investigación por el audio entre la presidenta del Legislativo y la ministra de Interior, María Paula Romo, vaya a buen puerto.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), los más interesados y proactivos en la indagación, dicen que el tema debe ser tratado de manera prioritaria. Piden que la titular de la Legislatura sea sancionada “aunque sea el 13 de mayo”, un día antes de que termine sus funciones como presidenta por intentar bloquear los procesos de fiscalización al interior del Parlamento. Conclusión correísta: debe ser destituida.

Los otros partidos ven con escepticismo el tema por la disputa “entre compadres” que está arrastrando a la Asamblea como institución. No quisieron adelantar criterio sobre cual será su posición sobre lo que la Comisión Multipartidista resuelva, una vez que termine la investigación. Sin embargo, dejaron entrever que el audio en que Cabezas pide a la ministra del Interior, María Paula Romo, que intervenga y pida al bloque socialcristiano no votar por la resolución para investigar al presidente de la República, Lenín Moreno, no es una causal que conlleve una sanción grave.

“No nos vamos a prestar jamás para un fuego cruzado entre compadres y comadres que se sacan los cueros al sol. Los procesos de investigación y fiscalización tienen que ser serios, con mucha más razón estando a vísperas, el 14 de mayo, de una redefinición de las autoridades de la Asamblea, de la reestructuración de las comisiones permanentes. No nos interesa estar en la Comisión Multipartidista”, aseveró la asambleísta Cristina Reyes (PSC).

Además, ella ve muy poco probable que en los siguientes días el tema de la conformación de la Comisión sea tratado en el Pleno. Recordó que, en ocasiones anteriores, ese trámite demoró entre dos y tres semanas. “Todo está en manos de la presidenta Cabezas”, añadió.

A Pachakutik, que forma parte del Bloque de Integración Nacional (BIN), tampoco le interesa ser parte del organismo que tiene la encomienda de investigar a la titular del Parlamento. El asambleísta Elio Peña (PK) recordó que ellos ya formaron parte de este tipo de organismos y cree que es hora de que los otros partidos (PSC, CREO) se incorporen. Para él, existe un afán de “protagonismo de la bancada correísta” y el tema está desviando la atención legislativa de otros asuntos más importantes.

Pero Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y destacada legisladora del bando correísta, insiste en que el tema es prioritario y de tratamiento inmediato por parte del Pleno. “Lo que esperamos es que de forma pronta y oportuna se ponga en el orden del día la conformación de la comisión multipartidista, pues esta, una vez conformada, tiene diez días para elaborar el informe escuchando a las partes y valorando las pruebas de cargo y de descargo”. Aguiñaga, si bien dijo que el bloque está analizando el nombre de quién formará parte de este organismo, adelantó que “será uno de los cuadros más fuertes que tiene el bloque de la Revolución Ciudadana”. Según trascendió al interior de la bancada correísta, se propondrá que sea la propia Aguiñaga quien forme parte del organismo que investigue a la presidenta Cabezas.

Desde el ala morenista, en cambio, se insiste en que la intención del correísmo es crear “caos e incertidumbre con el afán de desestabilizar”. Ellos no le ven futuro a la acusación de Amapola Naranjo. Ana Belén Marín afirmó que su bloque se reunirá en los próximos días para definir qué asambleísta será parte de la comisión multipartidista. Suenan los nombres de Daniel Mendoza y César Litardo.

Proceso

Conformación de la Comisión

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) la Comisión Multipartidista deberá estar conformada por un asambleísta de la bancada acusadora; uno de la bancada acusada; y, un asambleísta independiente de las dos partes. Según la práctica legislativa el asambleísta independiente preside el organismo.