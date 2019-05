Cuando las urnas se expresan, pero los tribunales interpretan

Con un ojo puesto en las urnas y el otro en la actuación de los fiscales. Las elecciones seccionales del 24 de marzo pasado suman, hasta el momento, cinco investigaciones por presunto fraude que dejan en manos de los tribunales la interpretación del resultado de la voluntad popular. Las sospechas no son únicamente de las organizaciones políticas, sino del propio anfitrión de los comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esto ha provocado un desfile de actores políticos y autoridades electorales en las dependencias de la Fiscalía de, al menos, tres provincias para la recepción de versiones “libres y voluntarias” en torno a las posibles irregularidades durante el proceso electoral.

El 30 de abril, por ejemplo, el turno fue de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, que fue convocada a la Fiscalía de Pichincha para responder a una denuncia planteada por tres candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La funcionaria negó que el proceso haya sido fraudulento y atribuyó las denuncias a grupos políticos interesados en desprestigiar la gestión del organismo que preside. Sin embargo, el CNE reconoció la semana pasada que se pudieron haber cometido irregularidades en Mocache y Babahoyo, en Los Ríos, y en Salitre, en Guayas. Esa investigación interna también reposa en la Fiscalía, que deberá determinar si los elementos recogidos por los investigadores electorales configuran un delito penal.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien también ha sido convocado en varias ocasiones para rendir su versión, dijo que en su dilatada trayectoria al frente de organismos electorales nunca fue testigo de denuncias derivadas de un proceso electoral.

“Que nosotros como función electoral hayamos recurrido a la Justicia me resulta desagradable, porque implica que no fuimos lo suficientemente oportunos para prever cómo se tenían que hacer las cosas para que esta desconfianza de los actores políticos no se manifieste como lo ha hecho”, señaló. Pero, en realidad, no es la primera vez que los temas electorales están en la mira de la Justicia. El expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, recordó a Diario EXPRESO que en 2000 las elecciones seccionales de Los Ríos fueron investigadas por la Fiscalía por un supuesto fraude. “Esto no es nuevo y creo que en las anteriores administraciones del CNE no es que no hubo descontento de las organizaciones políticas. Lo que pasa es que como todo estuvo manejado por un solo partido, los reclamos no tenían esperanzas ni en lo electoral ni en lo judicial”, manifestó Aguinaga.

Estas indagaciones van en paralelo a las investigaciones de Fiscalía por el posible financiamiento irregular que pudo recibir el movimiento oficialista, Alianza PAIS (AP), durante las campañas electorales pasadas.

Los detalles

Versión

Se prevé que el miércoles el vicepresidente Pita rinda su versión dentro de la denuncia planteada por la elección del CPCCS. El funcionario no acudió al primer llamado que le hizo la Fiscalía, por lo que se determinó nueva fecha.

Control

La Contraloría también examinará la actuación del CNE aunque en un caso diferente a las elecciones. El organismo de control busca determinar las omisiones que pudo tener en la fiscalización de los fondos de campaña de AP.