El diálogo pretende ser un acuerdo nacional

El diálogo nacional del Gobierno pasa a una tercera etapa sin que las anteriores hayan convencido a los diversos actores que participaron en él. Esta semana, el Ejecutivo hará el lanzamiento del denominado Acuerdo Nacional, con el que busca establecer la hoja de ruta para los dos años que le restan al presidente Lenín Moreno.

La iniciativa está liderada por el vicepresidente Otto Sonnenholzner, dentro de las funciones y atribuciones que le otorgó el mandatario en diciembre. La presentación del plan, el mecanismo y los plazos que lo regirán está prevista para el jueves 2 de mayo. Seis son los ejes que abordará el acuerdo: gobernabilidad e institucionalidad, educación, seguridad ciudadana y lucha contra las drogas; cambio climático, seguridad social, competitividad y empleo.

En ese grupo hay temas sensibles que, desde ya, varias organizaciones de la sociedad civil adelantan que no están dispuestas a ceder y piden que el Gobierno rectifique ciertos procedimientos que, a su criterio, son equivocados. Sonnenholzner es consciente de estos obstáculos. El viernes anterior dijo que la meta es que cada tema se evacue en no más de 45 días, pero algunos reconoce que podrían extenderse por varios meses, no más allá de noviembre, y otros acuerdos simplemente podrían no lograrse.

“No somos inflexibles, tenemos nuestros límites, pero sabemos hasta dónde podemos llegar, cuánto podemos ceder, no solo en los límites que tenemos como Gobierno, sino de las finanzas públicas e inclusive de los derechos de los ciudadanos que pueden verse vulnerados por las aspiraciones de otros sectores”, dijo el vicepresidente.

No todos los llamados acuden con grandes expectativas. Muchos sectores guardan en la memoria los primeros llamados al diálogo nacional hechos por Lenín Moreno que no concluyeron con acciones afirmativas de sus demandas.

El Frente Popular, que agrupa a varias organizaciones sociales y sindicales, confirmó a Diario EXPRESO que estará presente en las mesas que auspicia el Gobierno, pero no se atreven a decir que están acudiendo a firmar un gran acuerdo nacional. Nelson Erazo, dirigente de esta organización, considera que las condiciones actuales son aún más adversas que cuando se iniciaron las conversaciones.

Según él, no puede haber un acuerdo nacional cuando llaman a hablar de políticas que ya están imponiendo, como la flexibilización laboral, y de posibilidades de incrementos en los porcentajes de aportación al Seguro Social.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) también hizo sus reparos a la política minera de la actual administración y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El arzobispo saliente de Quito, Fausto Trávez, dijo a este Diario que los diálogos que tuvieron con el Ejecutivo quedaron solo en eso. Las iglesias del país analizan pedir un nuevo encuentro con el mandatario para hablar, sobre todo, de los temas educativos.

El vicepresidente reconoce que hay temas que no pudieron ser consensuados en los primeros acercamientos que hizo el Gobierno con los sectores y que, justamente, el nuevo llamado es para tratar de lograr acuerdos definitivos.