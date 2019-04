Inconvenientes en el traslado de estudiantes a colegios fiscales

Rostros tristes y preocupados de padres de familia se observan en las diferentes sedes educativas, que extendieron hoy lunes y mañana martes el periodo de traslado de estudiantes de un colegio fiscal a otro público.

La tristeza de los padres radica por no lograr un cupo para sus hijos en los colegios emblemáticos, ya que estos no están habilitados para este proceso, debido a que las asignaciones fueron para los alumnos que terminaron su ciclo en escuelas fiscales y fueron promovidos a octavo año básico, según informó Érika Lainez, subsecretaria de Educación de la Zona 8.

Ahora los padres están preocupados porque no saben a dónde matricular a sus hijos, ya que a muchos se les asignó -a través del sistema automático del Ministerio de Educación-, planteles que no son de su agrado. Según dicen, porque están lejos de sus domicilios o porque no prestan seguridad de aprendizaje.

No obstante, Sonnia Miranda, una madre de familia, dijo que no perderá más tiempo en este proceso y que buscará algún colegio particular popular (cobran hasta 15 dólares la matrícula y pensión) para que su hijo estudie este año y que en el próximo ciclo lectivo hará el trámite con muchos meses de anticipación a ver si así logra matricularlo en el colegio fiscal que desea.

En cambio Ana Paguay, madre de tres hijos, manifestó que ella esperará hasta el 15 de abril para saber si su nueva solicitud de traslado ha sido aceptada.

Las clases en los planteles fiscales del régimen Costa inician el 22 se abril.