Edificios públicos, una década sin permiso

El Complejo Judicial Norte de Guayaquil, ubicado en el sector de la Florida, no es el único que desarrolla sus actividades sobre infraestructuras calificadas como no seguras.

Un total de 69 obras del Estado y de servicio público, que están registradas en la Coordinación de Ingeniería y Proyectos del Cuerpo de Bomberos Guayaquil (CBG), desde el año 2009, carecen de certificado de inspección final. Todos están con plazo vencido para el cumplimiento de disposiciones técnicas, apuntó el arquitecto Christopher Parker, coordinador del área. Lo que significa que no cuentan con los permisos de funcionamiento y habitabilidad, igual como ocurre en edificaciones privadas. En 2018, hubo 2.479 permisos de funcionamiento negados en el CBG a edificios que no cumplen con las normas.

Entre esas infraestructuras constan los seis inmuebles que tiene el Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayaquil, como son los complejos Florida Norte, Valdivia Sur, Penal N.° 2 (Albán Borja), Corte Provincial de Justicia del Guayas y hasta la Dirección Provincial de la Judicatura. Además, dos edificios de la Fiscalía, Salud, entre otros.

Ayer, EXPRESO publicó la situación del Complejo Judicial Guayaquil Norte (Florida) que, desde su construcción en 2013, no ha logrado obtener los respectivos permisos para funcionar, al no cumplir con las vías de evacuación correctas; entre ellas, las escaleras de emergencias. Una obra que quedó inconclusa desde 2015 y que ha llevado al actual Consejo de la Judicatura a anunciar la terminación del contrato que se firmó para ejecutar ese trabajo. Pero que, a la par, ha llevado a los bomberos a colocar sellos de prevención, para advertir que no son edificios seguros.

El coronel Martín Cucalón de Ycaza, jefe del CBG, revela que incluso hay hospitales públicos como Monte Sinaí que tampoco cumplen con bomberos. Si bien tienen sistemas contra incendios, no terminan de cumplir todos los requisitos y, por ende, tampoco están habilitados. “Fue muy común en el Gobierno anterior que se construyeran muchas obras sin permisos municipales o de bomberos. Este es un tema que no solamente es en Guayaquil; es a nivel nacional”, asegura el oficial.

Pedro Crespo, director general de la Judicatura, informó que la actual administración encontró 180 contratos con una complejidad bastante fuerte, incluso del año 2010 que presidía Pablo Rodríguez y luego Gustavo Jalkh. “Hay unos contratos que están judicializados por incumplimiento de los contratistas, otros están en proceso de mediación; y otros, obviamente, están en proceso de liquidación”.