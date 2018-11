Unicef aplaude procedimiento ecuatoriano de atención a menores migrantes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aplaudió este lunes 5 de noviembre de 2018 la suscripción en Ecuador de un procedimiento para atender a menores y sus familias migrantes, informó la Cancillería.

Se trata del “Procedimiento de atención para niños, niñas, adolescentes y sus familias en el contexto de movilidad humana en Ecuador”, que firmaron hoy en la Cancillería los ministerios de Exteriores, de Inclusión Económica y Social y del Interior.

En la ceremonia de suscripción, la directora regional de Unicef, María Cristina Perceval, apuntó que “el camino es el interés superior del niño, no criminalizar la migración, la no separación de las familias, la no judicialización. El horizonte es que los derechos humanos son para cada niño y en cada lugar”.

“Como Naciones Unidas y Unicef estamos agradecidos, comprometidos y conmovidos”, dijo y resaltó que el formalizar una práctica de protección a menores en situación de movilidad es un “estímulo” para pensar que en la II cita regional sobre la migración venezolana, la de Ecuador será la voz que lleve a los Estados a seguir el ejemplo.

En esa cita, prevista para este mes en Quito, se prevé dar seguimiento a las conclusiones de la conferencia celebrada también en la capital en septiembre, que concluyó con una declaración firmada por una docena de países de la región que se comprometieron a aunar esfuerzos para afrontar el fenómeno.

El protocolo se suscribió dentro del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional adoptado por los tres ministerios el pasado 1 de octubre, que vela por el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de los extranjeros y especialmente de los niños, niñas y adolescentes y otras personas vulnerables.

El instrumento ratifica el compromiso de las tres instituciones de promover una migración ordenada, regular y segura, que prevenga, controle y sancione delitos como la trata de personas y el tráfico de migrantes, con un énfasis dar protección a los individuos más vulnerables.

El canciller ecuatoriano, José Valencia, agradeció el aporte de Unicef para la elaboración del procedimiento.

“Su apoyo ha sido clave para avanzar en la preparación del protocolo dirigido y orientado a enfrentar situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias”, dijo.

Y aseguró que se trata de un protocolo centrado en la perspectiva de derechos humanos de la niñez, guiado por las normas del derecho y las convenciones internacionales.

El titular de la diplomacia ecuatoriana destacó la voluntad política del Estado por atender de manera particular a los niños extranjeros, especialmente a los venezolanos que requieran de protección.

Se calcula que actualmente los niños, niñas y adolescentes son un 20 % del total de ciudadanos venezolanos que ha migrado a Ecuador en meses recientes.

Entre 2014 y 2018, ingresaron más de 1,2 millones de venezolanos y de 230.000 a 250.000 de ellos se quedaron en Ecuador, según registros al 31 de octubre pasado.

La Cancillería recordó, además, que se han otorgado más de 97.000 visados a peticionarios de ese país.