Una campaña por SMS del Gobierno sorprende a los ecuatorianos

Los ecuatorianos han amanecido este jueves 24 de octubre con un inesperado mensaje del Gobierno en sus celulares. Por SMS, la Secretaría de Comunicación alerta a los ciudadanos contra las noticias falsas.

“Ecuatoriano no creas en noticias falsas. No se baja el sueldo. No se entrega bono a venezolanos. No se perdonan deudas a ricos”, rezaba el texto, firmado por Secom y con una aclaración de que se trataba de un envío “dispuesto por Arcotel”.

El asunto ha saltado rápidamente a las redes sociales donde la principal pregunta era si todo el mundo había recibido el mismo mensaje y si está justificado que el Gobierno utilice los datos personales en poder de las telefónicas para difundir propaganda.

EXPRESO ha consultado con la Secretaría de Comunicación para hallar una explicación a esta estrategia, hasta ahora inédita de forma tan directa. ¿Cómo se concretó el envío de mensajes de texto a más de 15 millones de teléfonos celulares? El gobierno habló con las tres operadoras de telefonía móvil existentes y pidió el servicio sin costo. La decisión se amparó en la Ley en Telecomunicaciones y en el Estado de Excepción que aún está vigente.

Sobre las críticas a los mensajes, Arroba dijo que el deber de la Secretaría es comunicar y mantener informada a la población. Él considera que la medida fue positiva. Las autoridades aseguran que se estaba generando una nueva ola de desinformación y que se tomó la decisión con miras a la seguridad durante las marchas del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

La lección fue aprendida. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República dispuso que se envíen mensajes de texto a todos los teléfonos móviles del país para desmentir información que se filtra por redes sociales. Según las autoridades, la medida se tomó luego de confirmar que inició una nueva campaña de desestabilización por medio de ‘fake news’.

Gabriel Arroba, titular de la Secretaría, explicó a EXPRESO que tras los recorridos de los ministros por el país —como parte del diálogo nacional— se determinó que tres mentiras estaban atemorizando a la población. El supuesto pago a migrantes venezolanos con recursos públicos, la reducción de salarios y una condonación de deudas para millonarios y empresarios.

Nada de eso, aclaró Arroba, es verdad. Sin embargo, los ciudadanos comenzaban a creerlo. A su criterio, las mentiras tenían como fin incentivar a la gente a protestar con el FUT en la marcha del 30 de octubre de 2019, pese a que la convocatoria ya ha sido suspendida por sus organizadores.