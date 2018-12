Ecuador marca mayor distancia con Venezuela

Los tiempos son distintos. El socialismo del siglo XXI se fragmenta a paso acelerado. El Gobierno ecuatoriano trata de distanciarse de Venezuela en varios frentes. En petróleo, por ejemplo, lejos está la cooperación constante y los proyectos conjuntos. Ahora se reduce al mínimo la ejecución de los contratos firmados durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.

Los casos emblemáticos están en la empresa pública Petroamazonas. La actual administración disminuyó la ejecución presupuestaria en un contrato que tiene observaciones de la Contraloría General del Estado. El gerente general de la petrolera, Álex Galárraga, incluso pidió exámenes a la mayoría de los documentos suscritos desde 2014.

En 2015, por ejemplo, se firmó un contrato con la empresa TIW de Venezuela para “la prestación de los servicios eventuales bajo llamada para los servicios de colgadores de liner, corrida de tubería para las operaciones de perforación y conclusión con torre de perforación que incluía la renta y provisión de bienes, en todos los campos de Petroamazonas [...], por el plazo de tres años”. Por la prestación cumplida se pagaron, hasta el año pasado, más de 10’362.910,17 dólares.

La Contraloría, en su informe DNAI-AI-0666-2018 entregado en octubre a la gerencia de la estatal, detectó que el contrato no fue suscrito “de acuerdo a la normativa interna” y que no se “registraron presupuestaria y contablemente los descuentos”. Tampoco se registraron otros descuentos por el tiempo no productivo de la empresa venezolana en los pozos de la ecuatoriana.

El ente de control hace varias observaciones a la gestión administrativa de Petroamazonas por los descuidos e improvisaciones durante la ejecución del contrato por servicios. La falta de registros es una falla constante en las negociaciones del Gobierno anterior.

Galárraga, en conversación con EXPRESO, explicó que las recomendaciones para reforzar y cambiar los controles y procesos administrativos se están cumpliendo como dispuso la Contraloría.

TIW de Venezuela mantiene otros contratos vigentes con Petroamazonas.

La relación

Refinería

El fallido proyecto de la Refinería del Pacífico provoca que el Gobierno ecuatoriano todavía no pueda ejecutar la obra. Venezuela anuncia acciones legales que retrasan el rompimiento de relaciones para buscar nuevos socios inversionistas.

Río Napo

En la compañía de Economía Mixta, Río Napo, también hay un litigio legal por más de 300 millones de dólares. PDVSA no está de acuerdo con el monto que Petroamazonas quiere pagar para liquidar la empresa conjunta. No hubo un acuerdo.

Minera

La Gran Nacional Minera completa la lista de empresas mixtas que no tuvieron un buen desempeño y ahora están en liquidación. La empresa, sin embargo, continuaba generando gastos para las partes por facturas corrientes.