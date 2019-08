El TCE espera que no se modifique mucho las reformas al Código de la Democrática

Sinceridad. Es en lo que, a criterio del presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, debe centrarse el debate de las reformas al Código de la Democracia presentadas el martes 6 de agosto de 2019 por la Función Electoral al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo.

El titular del ente de justicia electoral considera necesario que el Código contemple un capítulo con procesos contenciosos que les permita realizar su trabajo. “Solo existe un reglamento que debería elevarse a categoría de ley”, dijo Cabrera, quien insistió en que los plazos y procedimientos contencioso actuales no están todos normados y no están elaborados acordes a los tiempos y realidad nacional.

El presidente, para sostener su propuesta, puso como ejemplo los cortos plazos que contempla la ley para que emitan una sentencia en época electoral. “Tuve un caso de Los Ríos que tenía más de 6.000 hojas. Solo en foliarlos se toma su tiempo. Y mientras leo el expediente, pido los cuerpos del caso a la provincia y llegan. Todo eso en cinco días... ¿Cómo puedes emitir sentencia en cinco días? No es posible... Hay que sincerar eso”.

Habló también de sincerar otros aspectos como el hecho de que las organizaciones políticas, en época de inscripción de candidaturas, suelen presentarlas el último día e incluso buscar personas a última hora para poder inscribir las listas cuando alguna es impugnada.

Cabrera espera que las reformas presentadas no sean modificadas mucho. No descarta acudir al presidente Lenín Moreno, en calidad de colegislador, en el caso de que sus propuestas no sean acogidas en la Asamblea Nacional para promover el veto del ejecutivo.

Sobre la propuesta de cambio del método de asignación de escaños que contempla el proyecto, Cabrera precisó que no se han manifestado al respecto, pero apoyan el planteamiento del Consejo Electoral de modificar el método para beneficiar a las minorías. De igual manera en la propuesta para evitar donaciones ilegales para gastos de campaña.