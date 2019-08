La Asamblea Nacional no logra aprobar el Código de la Salud

No encuentran la salida. Por tercera ocasión consecutiva el pleno de la Asamblea Nacional no logró votar el Código de la Salud, este jueves 8 de agosto de 2019.

En el cuerpo legal de más de 450 artículos, los problemas para la mayoría legislativa siguen siendo el vientre sustituto, las emergencias obstétricas, la definición sexual cuando hay ambigüedad y el uso del cannabis.

El pasado 23 de julio, el presidente de la Legislatura, César Litardo, cerró el segundo debate y dispuso que el titular de la Comisión de Salud, William Garzón, prepare los textos para votación.

Sin embargo, estos cambios no acaban de convencer a los legisladores de la coalición o mayoría legislativa —PAIS, CREO, BIN y BADI— para poder votar.

El miércoles en la agenda legislativa constaba —nuevamente— la continuación de la sesión para votar el Código de la Salud; pero previo a su instalación Litardo la suspendió.

“Hubo algunos temas que no se pudieron consolidar. Me parece que en la gran mayoría hay acuerdos; también hemos creído conveniente suspender y no poner en riesgo un proyecto que tiene tantos años que no se apruebe”, sostuvo el titular del Parlamento.

Si la próxima semana no se logra votar los textos del Código de la Salud, su aprobación quedaría para después de la vacancia legislativa que inicia el 19 de agosto.