Nuevas series de placas, disponibles en la Agencia Metropolitana de Tránsito

Carla Elizalde compró su automóvil en diciembre del año pasado. Ha ido más de tres veces al parque Bicentenario para retirar la placa, pero hasta hoy no ha tenido respuesta. El papel provisional con el que se pasea por la calles de Quito, que caducó en febrero de 2019, está remendado por las veces que se ha caído.

“Ya me han parado dos agentes de Tránsito y me hacen problema por no cambiar por la definitiva. No entienden que no es culpa de uno. La última vez, el señor amenazó con multarme”, reveló la joven. La queja de las placas es un asunto recurrente en las oficinas de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Por esto, la institución emitió un comunicado sobre la entrega de nuevas series de placas metálicas para agilizar el trámite. Estos identificativos —que pueden ser retirados en Bicentenario y Quitumbe— son parte de los requerimientos obligatorios para circular en las vías del país y deberán ser colocadas en la parte frontal y posterior del vehículo, bajo una luz que facilite su lectura en la oscuridad.

Esto es importante para Xavier Bermeo. Él dice que por no tener el documento fijo —y llevar ese papel pegado al vidrio— recibió una multa que no le correspondía en un radar de velocidad. “Y como estos números no son claros, no pude apelar. En la foto el carro era similar; pero los números no estaban muy visibles”, explicó.

Al momento, las series disponibles para vehículos particulares son: PCW, PDD, PDF y PDG, desde la 1000 hasta la 9999; PCX, desde la 1000 hasta la 8000; PCZ, desde 2000 hasta la 5000; PDH, desde 1000 hasta la 6499.

Mientras que para motos particulares están disponibles las siguientes series: IS-H, IS-I, IS-J, IS-K, IT-F, IT-G, desde la 000 hasta la 999.

Javier Guarderas, el coordinador de Matriculación de la AMT, mencionó los requisitos para retirar estos identificativos: el usuario deberá llevar la matrícula y placas provisionales originales.

“Cuando otra persona, primer grado de consanguinidad, desee retirarlas deberá presentar las dos cédulas, matrícula y placas provisionales originales”, destacó.