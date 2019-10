Gerente de EXTRA Radio, agredida por manifestantes

Mónica Arroyo, gerente comercial de EXTRA Radio, fue agredida por un grupo de seis indígenas —entre hombres y mujeres—, que intentó obligarla a que se bajara de su vehículo con el fin de que les entregara gasolina y neumáticos para apoyar a las protestas.

La mujer, de 59 años, relató asustada que, a las 10:15 de este jueves 10 de octubre de 2019, se dirigía a su trabajo, ubicado en la avenida Juan León Mera y Robles, en el centro norte de Quito, cuando fue interceptada por los manifestantes, quienes portaban machetes y piedras.

“Iba por la 12 de Octubre y Patria, en la esquina de la Fiscalía General del Estado, donde me detuvieron y golpearon el carro exigiéndome que me bajara”, expresó.

Cuando los agresores iban a romper los vidrios, contó aún nerviosa, un conductor que estaba detrás de su carro intercedió por ella y les pidió que no le hicieran daño.

“Por suerte me dijeron que me fuera o me mataban”, indicó. En ese instante, la perjudicada retrocedió la marcha, invadió uno de los carriles para tomar la calle Queseras del Medio, hacia el Hospital Militar, y regresar a su casa, en el Valle de los Chillos.

“No es justo que una salga de su hogar pensando en que tal vez no regrese”, aseguró. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Ágora de la Casa de la Cultura, donde miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se concentraron para rechazar la muerte de uno de sus dirigentes durante un operativo policial. En el sitio fueron retenidos 27 periodistas de diferentes medios de comunicación y seis policías.