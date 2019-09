Con marchas insisten en la despenalización del aborto por violación

La decisión de la Asamblea Nacional generó una reacción más fuerte de los grupos que defienden los derechos de las mujeres. Este viernes 20 de septiembre de 2019, en varios puntos del país, se desarrollaron plantones exigiendo la despenalización del aborto en caso de violación.

“Madres por decisión, no por violación”, “Hay 11 violaciones por día”, “Mujer no es sinónimo de ser madre” y “Una vida no se salva solo con dejarla nacer”, se leía en algunos de los carteles que se exhibieron en el plantón y marcha de Quito.

Los cánticos a favor de la despenalización y en contra de los asambleístas que no dieron paso a la reforma legal se escucharon en la avenida 10 de Agosto, en el centro norte de la capital. Las organizadoras advirtieron que no será la única acción que tomen.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo, se sumó a los cuestionamientos y pidió que el presidente Lenín Moreno vete el Código Orgánico Integral Penal para permitir el aborto por violación.

Para sustentar su pedido, Carrión ofreció estadísticas al primer mandatario. El defensor envió una carta oficial a Moreno sobre la problemática social.