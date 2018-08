En la red de narcobuses hubo preocupación por el siniestro

Los interlocutores (al parecer miembros de la red) muestran su sorpresa por el accidente del bus que llevaba más de media tonelada de marihuana, hablan de las causas, de las víctimas y de uno de sus compañeros herido y en recuperación en el hospital Eugenio Espejo de Quito.

“Yo no me aparezco”, se escucha. Recuentan que los noticieros hablan “que falsificaban documentos, de lo otro nada, no insinúan ni nada”. En Colombia la Fiscalía informó la captura el fin de semana de seis sospechosos que formarían parte del grupo Los Mercaderes de la Frontera. En el Ecuador se esperaban al menos cuatro órdenes de detención.