Paro Nacional: El “caldo de cultivo” de las protestas ya existía, según Arnaud Peral

Así dice el máximo representante del Sistema de Naciones Unidas en el país, el francés Arnaud Peral , que junto con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana encabezó los esfuerzos de mediación para poner fin, el pasado 13, a una crisis de once días de violencia desefrenada.

A los esfuerzos de mediación se sumó Peral en el quinto día de las protestas, el 7 de octubre, cuando el Gobierno le envió una carta solicitando asistencia de la ONU.

También apeló a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y juntos sumaron esfuerzos para hablar con todas las partes en conflicto, sentar bases de confianza y eliminar las suspicacias que alentaban las protestas.

El único grupo con el que los mediadores no llegaron a hablar fue con el de los llamados “infiltrados”, supuestos insurgentes que el Gobierno relaciona con el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y Venezuela, y cuyo objetivo —según el Ejecutivo— era el derrocamiento de Moreno.

“Como todo el mundo en la calle, hemos visto que había cosas raras, ‘grupos’... Los movimientos sindicales e indígenas nos reportaron que había ‘infiltrados’, gente que estaba entrando en sus filas, provocando a la Policía, generando caos”, confirma el diplomático.

▶ Leer: Lenín Moreno se refiere a Nicolás Maduro como “asno”

Desoxigenar a los “infiltrados”

Pero con una estricta prudencia diplomática, reconoce que nunca llegaron a identificar de quién se trataba o a tener constancia de algún interlocutor.

“Los podemos llamar ‘infiltrados’, ‘grupos’... No lo hemos analizado, y vamos a ser siempre muy cuidadosos en no poner nombre y apellidos, ni calificativos, ni hablar del país que los financió, porque no tenemos información de inteligencia al respecto”, defiende.

Por esa razón, dice que durante las protestas “insistieron mucho” a las partes sobre “la necesidad y urgencia de sentarse a la mesa”, con el objetivo también de “quitar oxígeno a este otro grupo o grupos, o quien sea, que estaban con una agenda mucho más violenta”.

Y efectivamente, con la creación de las mesas de diálogo, el domingo 13, desaparecieron también rápidamente estos grupos.

En ese sentido, para Peral, “hay que celebrar que el país regresó a la calma y estar ahora en una agenda de prevención para tratar de evitar cualquier pretexto que permita a esos grupos reactivarse”.