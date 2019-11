El caso del notario pasará a manos de un juez

En el procedimiento fue retenido un camión, cuyo conductor no portaba la respectiva licencia para manejar ese tipo de vehículo. El chofer es hermano de Rivas, quien llegó al sitio e increpó la actuación de los uniformados, a quienes amenazó con hacerles dar la baja.

“Cuando más bien eso debía haber generado una reflexión al gobernador, respecto a por qué se están generando este tipo de actos... Por los abusos que se cometen por parte de uniformados que en muchas de las ocasiones están involucrados también en actos de corrupció n y que no es nada nuevo en el país...”, dice el jurista.

“Son expresiones que no las debía de haber manifestado, los problemas se nos acumulan y nos hacen actuar de esa manera, ando mal de salud, yo soy diabético, hipertenso y tomo medicinas, varias cosas se sumaron ese día, mucho estrés ”, dijo el pasado lunes al salir de la diligencia.

Vizueta lamenta que no hayan servido las disculpas públicas que dio Rivas, en algo que considera no hubo delito de ataque y resistencia, que involucre un hecho de mayor magnitud.

“Si ha existido algún acto fuera de lo normal, él como un caballero ha considerado dar las disculpas necesarias para evitar justamente que esto trascienda; lamentablemente, vemos que no sirvieron de mucho y vemos que más bien sirvió para demostrar debilidad frente al gobernador de la provincia, que ha comparecido a la Fiscalía sobre hechos que solo conoce por videos... Eso ha llevado que no solo se pida la sanción del funcionario sino su destitución del cargo”, por parte del Consejo de la Judicatura, que anunció la apertura de un sumario disciplinario; pero, según se indicó, no ha sido notificado.

El abogado cree que el hecho sería “una mera contravención porque ni siquiera hay un reconocimiento médico por parte de los supuestos agredidos...”.